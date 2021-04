Bản tin 8H: ‘Thần y’ rút lưỡi chữa bệnh là sinh viên âm nhạc

TPO - Công an Quảng Ngãi đã xác định được danh tính "thần y" chữa câm điếc bằng cách rút lưỡi, vỗ vào tai bệnh nhân.

Ngày 12/4, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, "thần y" trong clip chữa bệnh câm điếc bằng cách rút lưỡi lan truyền trên mạng xã hội là N.T.N (sinh năm 2002, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa). Tại cơ quan công an, N. khai là sinh viên năm nhất của một Học viện âm nhạc. Dịp về quê đón Tết Nguyên đán 2021, N. được "cõi trên nhập" nên có khả năng chữa bệnh câm điếc cứu người. N. mới chữa trị cho 3 người câm điếc bằng cách vỗ vào tai, bấm vào cổ và rút lưỡi. Quá trình này được một người dân quay phim và đăng tải trên mạng xã hội. N.T.N vừa về Quảng Ngãi để tiếp tục chữa bệnh cho người bị câm điếc, nhưng chưa kịp làm gì đã bị công an huyện mời lên làm việc.

Mới đây, ông Lâm Quang Thi - Bí thư, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, Ủy ban MTTQVN TP Châu Đốc đã chuyển trả số tiền cho ông Đoàn Ngọc Hải qua tài khoản của người chuyển tiền trước đó là bà Đỗ Thị Tiên. Theo ông Thi, sau đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP Châu Đốc có liên hệ với ông Hải để trao đổi sự việc nhưng ông Hải không bắt máy. Trước đó, vào tháng 3/2021, chủ tài khoản Đỗ Thị Tiên đã chuyển số tiền 106 triệu đồng vào tài khoản Ủy ban MTTQVN TP Châu Đốc quản lý. Đến ngày 10/4, ông Đoàn Ngọc Hải đăng lên Facebook bức thư thư gửi Bí thư Tỉnh ủy An Giang đòi lại số tiền 106 triệu đồng nói trên.

Sắp tới, người lao động sẽ được nghỉ lễ vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5. Ngày 10/3 âm lịch năm 2021 rơi vào thứ Tư (tức 21/4 dương lịch), do đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày (hưởng nguyên lương). Ngày 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ Sáu và thứ Bảy. Như vậy, trong dịp lễ này, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4/2021 đến hết 3/5/2021.

Chiều 12/4, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh với dòng trạng thái: “Biển Cồn Vành hẹn gặp lại. Sea Alcohol Rim See You Again”. Đông đảo dân mạng tỏ ra “ngao ngán” với cách dịch tiếng Anh sai nghiêm trọng. Tối cùng ngày, ông Tô Mạnh Biên – Trưởng ban quản lý khu du lịch Cồn Vành (Tiền Hải, Thái Bình) cho biết, để chuẩn cho dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Ban quản lý đặt đối tác in và dựng chiếc biển nêu trên. Tuy nhiên, chiều 11/4, khi đơn vị thi công mang biển ra chuẩn bị dựng, một số giáo viên tiếng Anh dẫn học sinh đến chơi phát hiện dòng chữ tiếng Anh dịch sai. Chiều 12/4, biển chào đã được sửa thành “Con Vanh beach see you again”.

Khoảng 11h15 ngày 12/4, khi đang lưu thông trên QL1A theo hướng từ Nam ra Bắc, đoạn qua ngã ba Phú Tài (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), ô tô tải chở dầu biển kiểm soát 77H-5952 bỗng nhiên bốc cháy. Sau hơn 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, mặt đường cũng được làm sạch dầu để phương tiện lưu thông không bị trơn trượt. Vụ cháy khiến xe tải BS 77H - 5952 bị hư hỏng phần đầu. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/4, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 28-31 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ở Trung Bộ khoảng 22-33 độ C. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 31-34 độ C.

Sáng 13/4 Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 2 ca mắc mới (BN2706-2707) COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TPHCM. Việt Nam có tổng cộng 2707 ca mắc COVID-19, trong đó 1570 ca do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 36.234. Số ca điều trị khỏi là 2.445 ca. Bộ Y tế cho biết có thêm 831 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 12/4. Tính đến 16h ngày 12/4 tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 19 tỉnh/TP cho 59.249 người. (XEM CHI TIẾT)