Bản tin 8H: Ông Đoàn Ngọc Hải đổi ý, không đòi lại tiền ủng hộ Nam Trà My

TPO - Sau bài đăng đòi huyện Nam Trà My 106 triệu đồng hôm 10/4, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ đổi ý, còn hứa sẽ hỗ trợ thêm.

Tối 11/4, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, ông Đoàn Ngọc Hải thôi mong muốn đòi lại 106 triệu đồng đã ủng hộ cho địa phương hồi đầu tháng 3 vừa qua. Theo ông Dũng, huyện thống nhất dùng số tiền này để xây dựng 2 căn nhà tình thương cho người dân. Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, ông Hải đăng trên trang cá nhân bức thư gửi ông Hải bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My. Trong đó, ông Hải đồng tình với đề nghị của bà Huệ rằng, nên tiếp tục xây ngay 2 căn nhà tình thương cho bà con nghèo ở huyện Nam Trà My. “Nếu cần gì thêm chị cứ nhắn tin, tôi sẽ xử lý ngay", ông viết.

Theo kỳ điều hành giá xăng dầu, hôm nay (12/4) là ngày Liên bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Do giá xăng dầu thế giới trong thời gian qua có xu hướng giảm, nhiều ý kiến cho rằng giá xăng dầu hôm nay 12/4 dự kiến sẽ giảm theo xu hướng thế giới. Theo đó, nếu không tác động đến quỹ bình ổn, ở kỳ điều hành ngày hôm nay 12/4, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm từ 0-200 đồng/lít; giá xăng RON 95 giảm từ 50-250 đồng/lít. Đối với mặt hàng dầu, dự đoán giá bán đối với mặt hàng dầu diesel có khả năng giảm từ 160-360 đồng/lít; dầu hỏa giảm từ 300-400 đồng/lít và dầu mazut giảm từ 400-600 đồng/kg.

Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.V.S. (29 tuổi, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Trước đó, vào ngày 22/3, lực lượng chức năng phát hiện một bài đăng trên Facebook, với nội dung: nhận làm căn cước 4 số cuối giống nhau (tứ quý) giá 50 triệu đồng, còn 3 số cuối giống nhau (tam hoa) và số tiến (ví dụ 1234, 5678...) giá khoảng 40 triệu. Khi bị triệu tập, S. khai làm công việc bán sim số đẹp online trên Facebook, bài đăng trên chỉ nhằm mục đích “câu Like”, tăng tương tác. Ngoài việc bị phạt hành chính, S. cũng bị yêu cầu gỡ bỏ bài đăng sai sự thật.

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã trích xuất camera, truy tìm nhóm người ném chất bẩn vào nhà một người dân trên đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông. Theo trình báo của ông Đ. (chủ nhà), rạng sáng 5/4, một nhóm khoảng 4 người đi xe máy dùng sơn, mắm tôm tạt vào cửa nhà. Trước khi rời đi, họ còn chụp hình, quay clip hiện trường vụ việc. Ông Đ. cho biết, nhiều lần bị nhóm người lạ quấy rối, tạt chất bẩn vào nhà riêng. Theo ông Đ., gia đình ông không hề vay mượn tiền của bất cứ ai.

Mới đây, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, cơ trưởng chuyến bay VN1340 từ Tân Sơn Nhất chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng đã buộc phải bay lại chờ hạ cánh sau khi phát hiện một chú chó xâm nhập khu bay. Nguồn tin cho hay, con chó được phát hiện tại khu vực mương thoát nước gần đường lăn E3 trong khu bay - đường băng do Lữ đoàn 954 sử dụng. 20 phút sau khi phát hiện chú chó, chuyến bay đã hạ cánh an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do bộ phận không khí lạnh đã suy yếu nên thời tiết khu vực Bắc Bộ ngày 12/4 nhiệt độ tăng dần, bầu trời có mây, trưa chiều trời nắng, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Bắc Trung Bộ còn có sương mù nhẹ vào sáng sớm. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 26-29 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông chuyển mùa, mưa tập trung từ ngày 12 và ngày 16-17/4. Trong ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ 20-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Sáng 12/4, Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội và Thái Nguyên. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 2696 ca mắc COVID-19, trong đó 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.938. Bộ Y tế cho biết có thêm 6.005 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong các ngày từ 5-11/4. Tính đến 16h ngày 11/4 tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 19 tỉnh/TP cho 58.418 người. (XEM CHI TIẾT)