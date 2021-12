Bản tin 8H: Cô gái ngồi trên lan can tầng ba ngôi nhà ở TPHCM định nhảy lầu

TPO - Lực lượng chức năng quận Gò Vấp (TPHCM) vừa giải cứu thành công cô gái định nhảy lầu tự tử.

Ngày 1/12, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã lập hồ sơ vụ việc cô gái có ý định nhảy lầu tự tử ở trên địa bàn phường 10. Khoảng 15h49 chiều 30/11 tại căn nhà 4 tầng nằm trên đường số 1 (phường 10, quận Gò Vấp), cô gái với tâm trạng khá hoảng loạn ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 3 ngôi nhà có ý định tự tử. Lực lượng chức năng điều động một xe chữa cháy, một xe thang cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau ít phút, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tiếp cận được gần vị trí cô gái đang ngồi và đưa vào trong an toàn. Cô gái được xác định tên V.T.H (22 tuổi) là con gái của chủ nhà. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Trưa 30/11, tàu cá Nghệ An cùng 6 ngư dân (tuổi từ 18 đến 69, cùng trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) lúc đang đánh cá trên vùng biển tỉnh Quảng Trị thì gặp nạn, bị chìm. Phát hiện sự việc, một tàu cá hoạt động gần đó đã tới ứng cứu song chỉ kịp đưa ngư dân Trần Văn Huy (47 tuổi) lên tàu. 5 người còn lại bị sóng cuốn mất tích. Lực lượng chức năng đang cùng các tàu cá đang hoạt động trên khu vực biển này đang phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, có nơi rét đậm, rét hại và có khả năng xuất hiện sương muối. 4-6 ngày tới, miền Bắc duy trì trạng thái đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng ráo. Ban đêm, khu vực đồng bằng ghi nhận mức nhiệt thấp phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, trong khi khu vực núi cao dưới 5 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM gửi UBND thành phố kiến nghị thí điểm tuyến buýt điện đầu tiên từ quý 1/2022. Thời gian thí điểm dự kiến trong 2 năm, thành phố trợ giá hơn 44%. 5 tuyến buýt được đề xuất thí điểm gồm: VB01 (Vinhome Grand Park - Trung tâm thương mại Emart); VB02 (Vinhome Grand Park - sân bay Tân Sơn Nhất); VB03 (Vinhome Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn); VB04 (Vinhome Grand Park - Bến xe Miền Đông mới); VB05 (Vinhome Grand Park - Bến xe miền Đông mới - Khu đô thị Đại học Quốc gia). Khoảng 77 xe được đầu tư trên các tuyến buýt nói trên, mỗi xe 65-70 chỗ (đứng, ngồi), chạy bằng điện; hoạt động 5-21h mỗi ngày.

Ngày 1/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.508 ca nhiễm mới với 2 ca nhập cảnh và 14.506 trường hợp trong nước, tăng 540 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, có 8.081 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.252.590 ca nhiễm. Trong ngày có 2.704 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 992.052 ca. Từ 17h30 ngày 30/11 đến 17h30 ngày 01/12 ghi nhận 196 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.448 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/12, Hà Nội ghi nhận 469 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 202 trường hợp ở cộng đồng, 178 trường hợp ở khu cách ly và 89 trường hợp trong khu phong tỏa. Cộng dồn trong đợt dịch thứ 4, Hà Nội ghi nhận 11.066 ca mắc COVID-19. Theo Sở Y tế Hà Nội, 469 ca dương tính SARS-CoV-2 được xác định phân bố tại 160 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (53 ca). (XEM CHI TIẾT)

Tại kỳ họp thứ 9 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô. Ủy ban chỉ ra ông Lê Hùng Sơn vi phạm Quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền. (XEM CHI TIẾT)