Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024

Ngày 4/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) Nam Định tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024; thực hiện công tác cán bộ và một số nội dung khác liên quan.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; đại diện các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; thiên tai bão, lũ, nhất là bão số 3 (bão Yagi) đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân... Trong bối cảnh đó, BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương; chủ động, sáng tạo lựa chọn và chỉ đạo nhiều giải pháp để triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên, bài bản, kịp thời, ngày càng đi vào chiều sâu. Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ đã chủ động chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Các khâu của công tác cán bộ được quan tâm và thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt về công tác cán bộ, vừa tạo nguồn cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng được triển khai thường xuyên, sâu rộng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt; hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được phát huy; đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình trong tỉnh.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên...

Kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ; trong đó tổng sản phẩm GRDP ước tăng 9,35% (đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 10 toàn quốc); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,52%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 16,8%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 68% so với cùng kỳ.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được đặc biệt quan tâm triển khai và đạt kết quả tích cực; đến nay tỉnh đã có 97,5% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 21,3% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện Giao Thủy là huyện đầu tiên của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão được tập trung thực hiện quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do bão, lũ gây ra.

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có những tín hiệu rất tích cực; có nhiều nhà đầu tư đăng ký đầu tư và nghiên cứu, khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, các khu cụm công nghiệp; đồng thời tập trung chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo sự đồng thuận và đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nhất là Dự án Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, chủ động, sáng tạo, bài bản, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Nam Định là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và đi vào hoạt động ổn định từ ngày 01/9/2024, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15, ngày 23/7/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện và đạt được kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 của tỉnh tăng 5 bậc so với năm 2022. Chất lượng Quản trị dịch vụ công trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp Dịch vụ công của tỉnh Nam Định luôn thuộc tốp dẫn đầu toàn quốc.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt được nhiều kết quả. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Các chế độ chính sách được giải quyết đầy đủ, kịp thời, an sinh xã hội được quan tâm...

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới biển được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả tích cực đạt được, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; qua đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2024 đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc khẳng định những kết quả đạt được của tỉnh trong 9 tháng đầu năm là khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; qua đó tạo đà để Nam Định tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) và nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới”.

Tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của BCH Trung ương, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chương trình công tác, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo kế hoạch đề ra. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức đối với các địa phương, đơn vị sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, chính quyền diện Ban TVTU quản lý. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, gợi ý kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2024, đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất theo các quy định của Trung ương và của tỉnh.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo tốt an ninh chính trị nội bộ; an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh tại các khu công nghiệp, an ninh truyền thông, an ninh con người.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tập trung lên tỉnh và Trung ương...

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng Đảng bộ Nam Định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực không ngừng vì sự phát triển của tỉnh.