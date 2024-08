Microsoft có hoạt động kinh doanh đa dạng cùng triển vọng tăng trưởng ổn định và lâu dài. Cổ phiếu Microsoft (MSFT) đã giảm hơn 11% trong tháng qua do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố nhưng mới đây sau báo cáo tài chính quý IV, đợt Bán tháo Cổ phiếu Microsoft nhưng lại mở ra cơ hội đầu tư mới với Microsoft.

Cổ phiếu Microsoft (MSFT) đã giảm hơn 11% trong tháng qua do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Tháng 7 chứng kiến đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ do lo ngại về thị trường chip và thời điểm khởi đầu mùa báo cáo thu nhập. Mặc dù Microsoft đã công bố kết quả kinh doanh quý IV năm 2024 vượt trội so với dự đoán về doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), nhưng cổ phiếu của họ vẫn tiếp tục sụt giảm. Đặc biệt, kết quả không đạt kỳ vọng trong mảng điện toán đám mây đã khiến MSFT giảm thêm 7% trong phiên giao dịch gần đây, trong bối cảnh Phố Wall ngày càng lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, những biến động gần đây của thị trường chứng khoán lại mở ra cơ hội đầu tư dài hạn. Dù giá cổ phiếu có giảm, nhưng Microsoft vẫn là một công ty công nghệ khổng lồ, với mức tăng trưởng giá cổ phiếu lên tới 853% trong thập kỷ qua. Công ty tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao như phần mềm năng suất, điện toán đám mây, trò chơi, quảng cáo kỹ thuật số và AI.

Bất chấp sự thống trị của Microsoft trong ngành công nghệ và đợt giảm giá gần đây, một số nhà đầu tư có thể lo ngại rằng cổ phiếu MSFT đã đạt đỉnh và đã quá muộn để mua vào lúc này. Tuy nhiên, ngành công nghệ là một lĩnh vực luôn mở rộng và được thúc đẩy bởi sự tái đầu tư không ngừng từ những công ty hàng đầu như Microsoft.

Dưới đây là lý do tại sao Microsoft vẫn là lựa chọn đáng để sở hữu ngay trong năm nay.

Báo cáo tài chính quý IV tích cực.

Trong quý IV năm tài chính 2024, doanh thu của Microsoft đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 65 tỷ USD, vượt qua dự báo của các nhà phân tích là 260 triệu USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng tăng lên 2,95 USD, cao hơn 0,02 USD so với ước tính của Phố Wall. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ ở ba phân khúc chính với mức tăng trưởng hai chữ số.

Tuy nhiên, điểm trừ trong bức tranh tăng trưởng này là doanh thu từ phân khúc điện toán đám mây chỉ đạt 28,52 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng 28,69 tỷ USD. Mặc dù vậy, phân khúc này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hàng năm là 19%. Đặc biệt, doanh thu từ Azure và các dịch vụ điện toán đám mây khác đã tăng 29%.

Phần lớn doanh thu trong mảng điện toán đám mây của Microsoft đến từ nền tảng Azure, nổi bật với các tính năng AI sinh động. Tuy nhiên, kể từ đầu năm ngoái, sự lo ngại về bong bóng AI đã gây ra một số hoang mang trên Phố Wall khi doanh thu từ mảng này không đạt kỳ vọng. Dẫu vậy, Microsoft vẫn nắm giữ tiềm năng lớn trong lĩnh vực này, hứa hẹn những triển vọng tích cực trong tương lai.

Trong quý II năm 2024, doanh thu từ phân khúc phần mềm năng suất và quy trình kinh doanh của Microsoft đã tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu từ sản phẩm Office Commercial tăng 13%. Sự tăng trưởng này là kết quả của việc công ty tích hợp các công cụ AI mới vào bộ ứng dụng Office, bao gồm Copilot - một trợ lý AI giúp nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ ngôn ngữ, được cung cấp với phí bổ sung 30 USD/tháng cho gói đăng ký Microsoft 365.

Bên cạnh điện toán đám mây và các dịch vụ năng suất, mảng máy tính cá nhân của Microsoft cũng tiếp tục mở rộng với mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc này đang mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của AI, khi công nghệ của Microsoft ngày càng được cải thiện và tỷ lệ PC tích hợp AI trên thị trường tăng lên.

Bán tháo cổ phiều mở ra cơ hội đầu tư mới cho Microsoft

Cổ phiếu của Microsoft đã tăng ấn tượng 21% trong 12 tháng qua, vượt trội so với mức tăng 17% của chỉ số S&P 500. Trong quá trình đó, dòng tiền tự do của công ty cũng đạt mức tăng trưởng ổn định 17%, lên tới 74 tỷ USD, đảm bảo rằng Microsoft có đủ nguồn lực tài chính để đầu tư vào hoạt động kinh doanh và giữ vững vị thế cạnh tranh. Microsoft hiện đang theo đuổi một quỹ đạo tăng trưởng đầy triển vọng, và mức giảm giá cổ phiếu gần đây chỉ làm tăng thêm sự hấp dẫn của MSFT.

Cùng với mức giảm giá cổ phiếu, tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và giá trên doanh thu (P/S) của Microsoft cũng đã giảm 11%, khiến cho các chỉ số định giá này càng trở nên hấp dẫn hơn. Hiện tại, P/E và P/S của Microsoft lần lượt là 35 và 41. Dù những chỉ số này không phải là thấp nhất, nhưng chúng đã giảm đáng kể so với mức trung bình 12 tháng của Microsoft, mang lại giá trị tốt hơn cho cổ phiếu so với phần lớn thời gian trong năm qua.

Với mô hình kinh doanh đa dạng, vị thế thống trị trong lĩnh vực công nghệ và khoản dự trữ tiền mặt khổng lồ, Microsoft chắc chắn vẫn là một khoản đầu tư hấp dẫn cho dài hạn. Vì vậy, vẫn còn không muộn để đầu tư vào gã khổng lồ công nghệ này và mong đợi thu hoạch lợi nhuận trong những năm sắp tới.