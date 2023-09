Bạn đọc ủng hộ gần 67 triệu đồng cho hai trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Trong tháng 8/2023 vừa qua, báo Tiền Phong đã viết bài kêu gọi được gần 67 triệu đồng từ các nhà hảo tâm cho hai bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo là bé Phạm Gia Huy (sinh năm 2021, thường trú tại thôn Hương Phố, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) và bé Đồng Quốc Huy (sinh năm 2009, thường trú tại đội 4, thôn Thành An, xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Cụ thể, bé Phạm Gia Huy đã nhận được số tiền ủng hộ là 50.490.000 đồng, còn bé Đồng Quốc Huy đã nhận được số tiền ủng hộ là 16.420.000 đồng,

Trước đó, phóng viên báo Tiền Phong đã ghi nhận hoàn cảnh khó khăn của hai bệnh nhi này.

Bé Phạm Gia Huy bị mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Do bạch cầu bị mất chức năng, cơ thể bé Gia Huy hầu như luôn ở trong tình trạng nhiễm khuẩn, phải nhập viện liên tục hết đợt này tới đợt khác để điều trị.

Chị Lê Thanh Lam, mẹ bé Gia Huy cho biết, chi phí điều trị mỗi tháng trung bình từ 15-20 triệu đồng. Nếu cháu bị nhiễm khuẩn nặng gây nấm, chi phí mỗi tháng sẽ vọt lên 60-70 triệu đồng. Bác sĩ cho biết, cách duy nhất để bé Gia Huy thoát khỏi căn bệnh này là ghép tế bào gốc tạo máu với chi phí khoảng 3 tỷ đồng. Gia đình chị Lam đã bán hết nhà cửa, tài sản, đi vay mượn khắp nơi nhưng hiện vẫn chưa có đủ số tiền trên. Hiện nay, gia đình chị chỉ còn chồng là còn đang đi làm với thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng.

Còn bé Đồng Quốc Huy bị mắc bệnh suy cơ tim xốp, một căn bệnh bẩm sinh về tim hiếm gặp, hiện đang được điều trị ở Bệnh viện Tim Hà Nội. Thời điểm nhập viện, nhịp tim của bé Quốc Huy lên tới hơn 200 lần/phút. Sau đó, bé bị hôn mê sâu liên tục 10 ngày. Tưởng như không thể sống sót, nhưng cuối cùng bé đã may mắn tỉnh lại. Dù vậy, tình trạng phục hồi này chỉ là tạm thời, vì công suất hoạt động của trái tim bé Quốc Huy chỉ còn 16% so với người bình thường. Cách duy nhất để Quốc Huy được tiếp tục sống là phải được thay một trái tim mới với chi phí hơn 1 tỷ đồng.

Gia đình chị Hiếu đang phải xoay sở rất vất vả để có được số tiền này. Vì chồng chị bị mất một chân do tai nạn lao động, ở nhà đã 2 năm nay, còn chị cũng phải nghỉ việc từ lâu để có thời gian chăm sóc con.

Hiện nay, gia đình hai bé Phạm Gia Huy và Đồng Quốc Huy vẫn tha thiết mong các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay ủng hộ, giúp đỡ để hai cháu có một cơ hội sống. Theo thông tin mới nhất từ hai gia đình, bé Phạm Gia Huy đang mắc thêm bệnh viêm phổi do nấm, còn bé Đồng Quốc Huy vẫn chưa thể được ghép tim do thiếu chi phí và chưa tìm được nguồn tim phù hợp.

Hiện gia đình hai cháu vẫn rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ hai bé Phạm Gia Huy và Đồng Quốc Huy xin gửi về tài khoản báo Tiền Phong, số: 1231.0000.062175 (tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội). Nội dung chuyển khoản: "Giup do chau Huy suy giam mien dich", "Giup do chau Huy bi suy co tim xop"; hoặc liên hệ qua hotlines của báo Tiền phong: 0977456112.

Ngoài ra, bạn đọc có thể liên hệ với Lê Thanh Lam - mẹ cháu Phạm Gia Huy qua số điện thoại: 0342 331 688, ủng hộ qua số tài khoản của chị Lê Thanh Lam: 19035675533015, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hà Nội.

Với trường hợp của bé Đồng Quốc Huy, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với chị Man Thị Thanh Hiếu - mẹ cháu Đồng Quốc Huy qua số điện thoại: và ủng hộ qua số tài khoản của anh Đồng Quốc Trưởng, bố của cháu Huy: 100872166580, Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hà Nội.