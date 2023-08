Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 2 tỉnh

TPO - Tuần qua (từ 31/7-4/8), Bình Dương và Quảng Ngãi đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ngày 3/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức lễ trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đại tá Tạ Văn Đẹp – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Tạ Văn Đẹp sinh năm 1975, quê quán huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh). Đại tá Tạ Văn Đẹp có trình độ Tiến sĩ Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Tạ Văn Đẹp từng giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Tây Ninh).

Từ tháng 01/2019 đến 30/4/2023, Đại tá Tạ Văn Đẹp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Tạ Văn Đẹp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương kể từ ngày 1/5/2023.

Chiều cùng ngày tại Quảng Ngãi diễn ra Hội nghị Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Ngãi, tại hội nghị này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hà Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, và đồng chí Trần Thế Phan, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Hà Hoàng Việt Phương và đồng chí Trần Thế Phan; đồng thời mong muốn trên cương vị mới hai đồng chí tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.