Chỉ định đại tá Tạ Văn Đẹp tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

TPO - Đại tá Tạ Văn Đẹp – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nhận Quyết định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.

Ngày 3/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức lễ trao Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tham dự lễ trao Quyết định có Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao và Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã trao Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định đại tá Tạ Văn Đẹp – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, sinh năm 1975, quê quán huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh). Đại tá Tạ Văn Đẹp có trình độ Tiến sĩ Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Tạ Văn Đẹp từng giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Tây Ninh). Từ tháng 01/2019 đến 30/4/2023, Đại tá Tạ Văn Đẹp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Tạ Văn Đẹp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương kể từ ngày 1/5/2023.