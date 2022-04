Bác sĩ báo công an sau khi bé 4 tuổi nhập viện với nhiều vết thương đáng ngờ

TPO - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa tiếp nhận một bé gái 4 tuổi có nhiều vết thương trên cơ thể nghi bị bạo hành.

Khoảng 14h chiều nay (26/4), cháu L.Q.T (4 tuổi, trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) được đưa vào Khoa ngoại thần kinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để bác sĩ thăm khám trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, chân có vết xước, mặt và người bị bầm tím.

Qua kiểm tra, bác sĩ nghi những vết thương này do bị đánh nên trình báo đến Công an thị trấn Thiên Cầm để điều tra làm rõ. “Sau khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, phía bệnh viện đã thông báo sự việc đến Công an thị trấn Thiên Cầm. Hiện vụ việc đang đợi cơ quan chức năng xác minh, làm rõ”, đại diện phía Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Quang Anh - Trưởng Công an thị trấn Thiên Cầm cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được thông tin trên và đang điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, bố mẹ cháu T. làm ăn xa, hiện cháu bé đang sinh sống với dì ruột tại thị trấn Thiên Cầm.