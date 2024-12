Avery Dennison Việt Nam: 6 năm liền là 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Xây dựng một môi trường làm việc xuất sắc không chỉ là yếu tố then chốt gắn kết nhân viên mà còn là nền tảng thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi tổ chức. Với giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work For In Asia) 6 năm liên tiếp, Avery Dennison Việt Nam một lần nữa tái khẳng định cam kết xây dựng một môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm.

Avery Dennison Việt Nam đặc biệt chú trọng xây dựng những chính sách thu hút, đãi ngộ và phát triển nhân tài. Công ty triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt tích hợp trải nghiệm học tập số hóa trên nền tảng trực tuyến, giúp nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển kỹ năng lãnh đạo. Trong năm 2024, Avery Dennison đã khởi động Chuỗi học tập Kỹ năng sống trên ứng dụng ByteEdge, mang đến cơ hội nâng cao kỹ năng toàn diện cho nhân viên khối sản xuất. Một trong những chiến lược về nguồn nhân lực của Avery Dennison là nuôi dưỡng và phát triển thế hệ nhân tài trẻ. Thông qua hai chương trình Global Organizational Leadership Development và Commercial Apprentice Program, công ty mang đến cho các bạn Gen Z cơ hội trải nghiệm và cọ xát với môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm kiến tạo những nền tảng và kinh nghiệm thực tiễn cho con đường phát triển sự nghiệp lâu dài. Bên cạnh việc phát triển chuyên môn, Avery Dennison còn chú trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm đảm bảo hạnh phúc toàn diện cho nhân viên. Với nhiều sân chơi khác nhau, từ phòng tập đa năng trong khuôn viên công ty đến những buổi hướng dẫn, chia sẻ kiến thức về yoga, dinh dưỡng hoặc kiểm soát căng thẳng, công ty mong muốn nhu cầu rèn luyện và chăm sóc sức khỏe của nhân viên được tiếp cận và đáp ứng một cách tối đa và hiệu quả nhất. Hằng năm, công ty kết hợp với Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở tổ chức hội thao với hơn 10 môn thi đấu, đây không chỉ là cơ hội để nhân viên giữa các phòng ban gắn kết với nhau mà còn là dịp để nhân viên Avery Dennison giao lưu với các đồng nghiệp trong cùng khu công nghiệp hoặc tại địa phương nơi công ty đang hoạt động. Cam kết thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng, Bình đẳng & Hòa hợp (DE&I) Đa dạng, Công bằng & Hòa hợp (DE&I) là một trong những giá trị cốt lõi tại Avery Dennison. Kết quả của Khảo sát Nhân viên gần nhất cho thấy 93% đồng nghiệp khẳng định DE&I được coi trọng tại Avery Dennison. Đây là thành quả đáng tự hào cho những nỗ lực trong việc xây dựng một môi trường công bằng, hợp tác và trân trọng lẫn nhau, thông qua các hoạt động như Tháng Đa dạng, Tháng Tự hào, Tháng Vinh danh Đội ngũ Sản xuất, Tuần lễ Vinh danh Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng, nhóm ERG (Employee Resource Group) Women@AveryDennison,... Đặc biệt, chương trình “Cảm ơn” - một hoạt động giúp các đồng nghiệp thể hiện sự ghi nhận với nhau cũng là một nét văn hóa được Avery Dennison xây dựng và duy trì trong nhiều năm qua. Hằng năm, nhân viên Avery Dennison tại Việt Nam nhận được hàng nghìn lời cảm ơn, sự vinh danh từ các đồng nghiệp khác đến từ cả Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Avery Dennison luôn hướng đến một môi trường làm việc, nơi bản sắc riêng của mỗi cá nhân được công nhận và tiếng nói của mỗi nhân viên đều được lắng nghe. Chung tay tạo dựng những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng Không chỉ tập trung vào nội bộ, tập thể nhân viên Avery Dennison Việt Nam luôn còn chú trọng tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng, điển hình có thể kể đến Phiên chợ Hạnh phúc được tổ chức thường kỳ trong nhiều năm qua nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và bền vững. Đặc biệt trong năm 2024, tập thể Avery Dennison đã trao tặng hai lớp học với tất cả bàn ghế được tái chế từ rác thải nhựa được thu thập từ các hoạt động sản xuất cùng với nguồn ngân sách quyên góp từ nhân viên và tài trợ của công ty. Việc liên tục được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Avery Dennison Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, nơi mỗi cá nhân đều được trân trọng, phát triển và đóng góp vào sự thành công chung. P.V