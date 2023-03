Áo dài bằng vải vụn do người mẫu khuyết tật trình diễn hưởng ứng Giờ Trái đất 2023 ở Hội An

TPO - Những tà áo dài được may từ những mảnh vải vụn do các người mẫu "đặc biệt" trình diễn bên không gian thơ mộng của sông Hoài (Hội An, Quảng Nam) thu hút người dân và du khách.