Anh Nguyễn Thanh Liêm được bầu Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Dĩ An

TPO - Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Dĩ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, anh Nguyễn Thanh Liêm được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch hội. Anh Liêm là người vừa được Tỉnh Đoàn Bình Dương cử đi đào tạo thực tế cơ sở tại Thành Đoàn Dĩ An.

Ngày 2/6, tại thành phố Dĩ An (Bình Dương) đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Dĩ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đến dự Đại hội có chị Trần Thị Diễm Trinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương; chị Nguyễn Thanh Thảo - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dĩ An Ngô Ngọc Điệp.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Dĩ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 có 131 đại biểu là những cán bộ, hội viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, nhiệt huyết hoài bão và niềm tin của hơn 16.000 hội viên và hơn 129.000 thanh niên trong toàn thành phố.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Dĩ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã hiệp thương Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Dĩ An gồm 23 anh, chị. Anh Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Thành Đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN thành phố Dĩ An khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã ra mắt đoàn đại biểu gồm 23 anh, chị dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trước đó, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Dĩ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là anh Võ Cao Trí - Phó Bí thư Thành Đoàn.

Anh Nguyễn Thanh Liêm, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Dĩ An vào cuối tháng 5 đã được Tỉnh Đoàn Bình Dương cử đi đào tạo thực tế ở cơ sở và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành Đoàn Dĩ An nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trước đó, tại Tỉnh Đoàn Bình Dương, anh Liêm giữ chức danh Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Dương.