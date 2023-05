Ấn tượng màn trình diễn kiến thức, kỹ năng của các nông gia Nam Bộ thời 4.0

Qua các phần thi kiến thức, tài năng được thiết kế đặc sắc, phong phú, các nhà nông có dịp “bồi đắp”, bổ sung đa dạng kiến thức sức khoẻ cây trồng và xử lý các tình huống thường gặp trong canh tác hằng năm.

Sân chơi Triệu Phú Nông Gia Bayer cũng mang đến những giây phút thư giãn sảng khoái của bà con nông dân khi họ thể hiện “chất nghệ sĩ” hóm hỉnh, mộc mạc của mình bên cạnh những kiến thức khoa học, thực tiễn trong canh tác mùa vụ.

Tối 12/5, tại TPHCM, chương trình Gala Chung kết xếp hạng Hội thi “Triệu Phú Nông Gia Bayer 2022-2023” đã tìm ra những chủ nhân xuất sắc nhất sở hữu 5 chiếc xe máy giá trị. Đêm Chung kết diễn ra với sự tham gia tranh tài đầy hào hào hứng của 8 đội thi xuất sắc đến từ các tỉnh thành trồng lúa trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Long An, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang...

Mở màn đêm thi, các nông gia thể hiện kiến thức, sự hiểu biết của mình qua phần thi “Nhà nông Thông thái” về các kiến thức canh tác nông nghiệp. Tiếp đó, với sự hỗ trợ, đồng hành của các nghệ sĩ, diễn viên, các nhà nông cùng “vượt ải” đầy sôi động, sắc màu trong phần thi “Nhà nông Đa tài”. Đây cũng là phần thi mang đến nhiều cảm xúc nhất trong đêm gala khi các nông gia không chỉ thể hiện sự am hiểu về chuyên môn, kỹ năng canh tác, chăm nom cánh đồng của mình, mà còn mang đến sự duyên dáng, hài hước đậm chất Nam Bộ bằng các “tài lẻ” như làm thơ, diễn hài, hát hò đối đáp một cách sáng tạo qua các hoạt cảnh chia sẻ về tình huống trong canh tác, đem lại cho khán thính giả những màn thư giãn sảng khoái.

Sau 2 phần thi đầu, Ban Tổ chức đã lựa chọn 3 đội thi nổi trội hơn bước vào tranh tài ở phần thi “Nhà nông Hội nhập” để quyết định các thứ hạng chung cuộc. Trong phần thi quyết định này, các đội thi trình bày giải pháp Much More Rice (giải pháp Bội thu lúa của Bayer) và trả lời câu hỏi phụ của giám khảo.

Chung cuộc, đội thi Hạnh Ánh đến từ Thành phố Cần Thơ đã xuất sắc giành ngôi Quán quân Hội thi “Triệu Phú Nông Gia Bayer 2022-2023” sau phần trình bày ấn tượng và sinh động cũng như làm hài lòng Ban Giám khảo ở phần vấn đáp. Với chiến thắng này, mỗi thành viên của đội được nhận một chiếc xe máy 125cc.

Trình bày phần thi của mình, thành viên đội Hạnh Ánh cho biết ngoài việc giúp tăng năng suất, tăng chất lượng, quy trình Much More Rice cũng góp phần làm tăng lợi nhuận đáng kể. “Lợi nhuận được chứng minh qua việc chúng ta giảm số lần phun thuốc thì vẫn đạt hiệu quả cao so với những thuốc bảo vệ thực vật thông thường. Ứng dụng quy trình Much More Rice trong vụ mùa vừa rồi, chúng tôi chỉ tốn khoảng 6,5 triệu đồng/ 1ha, còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thông thường thì tốn khoảng 10-10,5 triệu đồng/ 1ha, từ đó thu được lợi nhuận khoảng 3,5-4 triệu đồng/ 1ha. Ngoài ra, năng suất đạt được khoảng 7 tấn/ 1ha so với khoảng 6,5-6,7 tấn/ ha đối với thuốc bảo vệ thực vật thông thường. Cho nên bây giờ chúng tôi tự tin mình là những nông dân Bayer, triệu phú nông gia”, thành viên đội Hạnh Ánh reo vui.

Cùng với đó, Ban Tổ chức cũng trao giải Nhì cho đội Lâm Hoa (Hòn Đất, Kiên Giang) với phần thưởng là chiếc tủ lạnh 380L cho mỗi thành viên. Và đội Mỹ Xuyên (Rạch Giá, Kiên Giang) về thứ Ba hội thi với phần thưởng là tivi 32 inch cho mỗi thành viên. Ngoài ra, mỗi thành viên các đội đoạt giải Khuyến khích cũng đã mang về cho mình một nồi chiên không dầu cao cấp.

Hội thi “Triệu Phú Nông Gia Bayer 2022-2023” khép lại sau những sân chơi lành mạnh, mang đến cho nhà nông những giây phú thư giãn và tiếng cười sảng khoái, đồng thời kiến tạo cơ hội để bà con kết nối và cập nhật những kiến thức nông nghiệp hiện đại. Qua hội thi, Bayer một lần nữa nhấn mạnh cam kết đồng hành và hỗ trợ sự phát triển của nhà nông Việt Nam.

Ban Giám khảo đêm Chung kết xếp hạng: - Các giám khảo chuyên môn: TS. Chu Văn Hách, nguyên Trưởng bộ môn Canh tác, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long; Kỹ sư Bùi Văn Kịp, Cố vấn cấp cao, nhánh Khoa học cây trồng, Bayer Việt Nam; ông Đinh Hồng Giang, Giám đốc Phát triển sản phẩm, nhánh Khoa học cây trồng, Bayer Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Giải pháp cây trồng, nhánh Khoa học cây trồng, Bayer Việt Nam. - Các giám khảo nghệ thuật gồm MC Thanh Bạch, Nghệ sĩ Thanh Hằng và NSƯT. Vũ Thành Vinh. Bày tỏ sự ấn tượng với các phần thi của các nông gia, NSƯT. Vũ Thành Vinh chia sẻ:“Tôi muốn gửi lời khen và động viên tinh thần đến quý nông gia, hãy tiếp tục nỗ lực và khát khao phát triển nông nghiệp. Các thử thách như biến đổi khí hậu, sâu bệnh hại, giá cả thị trường sẽ luôn có, nhưng với nỗ lực, niềm tin, kèm thêm tinh thần hào sảng của nông gia thì quý cô bác sẽ vẫn có thể canh tác tốt, tạo ra lương thực cho xã hội, và sẽ là triệu phú trong lòng của nhiều người”. Trong khi đó, Kỹ sư Bùi Văn Kịp đánh giá cao các đội thi khi trong thời gian ngắn và câu hỏi đưa ra ngay lập tức nhưng bà con nông dân đã trả lời rất kịp thời, chuẩn xác. Ông khẳng định đây thực sự là những người nông dân thông thái, hội nhập.