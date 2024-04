An Giang: Phà va chạm tàu chở khách nước ngoài, ít nhất 5 người bị thương

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa tàu cao tốc chở khách du lịch nước ngoài và phà Vĩnh Xương khiến ít nhất 5 người bị thương nặng.

Tàu cao tốc của công ty tàu thủy Hàng Châu (Hang Chau Tourist Boat) chiều 19/4 chở theo hơn 20 khách du lịch đi từ Phnom Penh đến An Giang, khi đến gần cửa khẩu Thường Phước (Tân Châu, An Giang) đã xảy ra va chạm với phà Vĩnh Xương (An Giang) đang chở khách ngang qua sông.

Cú va chạm làm ít nhất 5 người bị thương, tàu cao tốc nứt nghiêm trọng.

Tại hiện trường, người dân địa phương đã hỗ trợ đưa khách du lịch bị thương nặng đi cấp cứu.

Trong đó, một nam nhân viên của tàu bị đứt lìa cánh tay, phần cánh tay bị đứt được người dân bảo quản bằng đá lạnh, vận chuyển đến bệnh viện gần nhất.

Thông tin nhanh, một lãnh đạo xã Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang) cho biết, chưa có thống kê về số nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, sức khỏe của các nạn nhân tạm thời ổn định. Riêng trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Châu Đốc.

