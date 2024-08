Agribank – Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank chú trọng dành nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao điều kiện giáo dục, y tế, hạ tầng nông thôn… Nhiều năm liên tiếp, Agribank được vinh danh “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”, khẳng định truyền thống sẻ chia và chiến lược hoạt động kinh doanh góp phần mang tới những lợi ích tốt đẹp cho xã hội.

Góp phần thay đổi diện mạo các vùng nông thôn

Với sứ mệnh Ngân hàng của "Tam nông", hành trình 36 năm của Agribank luôn song hành vì sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, đổi thay cuộc sống của người dân những miền quê còn nhiều khó khăn. Trong hơn 10 năm thực hiện cho vay nông thôn mới, bắt đầu từ 11 xã được chọn thí điểm, Agribank đã triển khai đến 100% số xã trên cả nước với dư nợ đạt trên 600.000 tỷ đồng tới hơn 2,1 triệu khách hàng. Chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ, nỗ lực đổi mới của bà con nông dân, cùng nguồn vốn tín dụng ngân hàng, diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi tích cực.

Bên cạnh chính sách tín dụng theo Nghị định 55, Nghị định 116, Agribank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi hướng đến khu vực “Tam nông”, cho vay phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP; ưu đãi lãi suất và phí dịch vụ phục vụ xuất, nhập khẩu nông sản; tín dụng ưu đãi phục vụ nuôi trồng, sản xuất, khai thác, chế biến, kinh doanh... lâm sản, thủy sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch… Chủ động cung ứng vốn nhanh, kịp thời giúp bà con có vốn phát triển, đổi mới hoạt động chăn nuôi, canh tác, sản xuất hiện đại hơn, từ đó, nâng cao sản lượng, chất lượng nông sản, tăng thu nhập và có điều kiện cải thiện cuộc sống từ chính mô hình sản xuất của gia đình, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở mỗi địa phương.

Từ nguồn vốn của Agribank, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đã và đang được hình thành trên khắp mọi vùng, miền của Việt Nam, tạo nên chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo nên các sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng và có giá trị hàng hóa cao, mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình trồng rau, hoa, quả (Lâm Đồng); cánh đồng mẫu lớn (Cần Thơ); chăn nuôi (Bắc Ninh, Lào Cai, Hà Nam); đầu tư máy móc thiết bị cho nông nghiệp (Tiền Giang, Long An); ngô (Sơn La); hoa quả và rau an toàn ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Nông, Kon Tum); thanh long theo tiêu chuẩn VietGap (Bình Thuận)…

Đóng góp vào kết quả xây dựng nông thôn mới của cả nước, Agribank chủ động dành một phần lợi nhuận để tài trợ xây dựng, nâng cấp các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng như cầu, đường, trường học, nhà văn hóa, đèn chiếu sáng, hệ thống nước sạch, khu vui chơi… cấp thiết nhất đối với đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con tại địa phương. Diện mạo các vùng nông thôn dần thay đổi, đồng hành cùng địa phương đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Bảo vệ môi trường, vì một tương lai xanh

Nhận thức những tác động của biến đổi khí hậu, Agribank chủ động thực thi các giải pháp chung tay bảo vệ môi trường, giảm khí thải, tăng trồng rừng góp phần thực hiện cam kết Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” (Net-Zero) vào năm 2050.

Agribank triển khai phong trào trồng cây xanh “1 triệu cây xanh – Thêm cây, thêm sự sống” góp phần thực hiện phát hiện phát động "Trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm" của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động trồng cây xanh, tặng cây giống tại nhiều địa phương đã góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, tạo cảnh quan môi trường và chống xói mòn, sạt lở, thiên tai... Bên cạnh đó, việc hỗ trợ cây giống đã góp phần giúp người dân địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng, tăng gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Những mầm cây Agribank đã và đang lớn lên bảo vệ những vùng đất, vùng rừng đất nước.

Năm 2023, Agribank tổ chức giải chạy online “Vì tương lai xanh” để gây quỹ với sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, người lao động và khách hàng, đối tác, cộng đồng. Toàn bộ thành tích của 35.000 vận động viên tham gia Giải chạy đã được Agribank quy đổi thành kinh phí 35 tỷ đồng trong ngân sách an sinh xã hội để triển khai tài trợ các hoạt động vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Đồng hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, Agribank hợp tác cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cung ứng vốn cho các đề án, dự án: phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và giảm phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030; dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững; quản lý rủi ro thiên tai; cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng; điện gió; công cuộc chống hạn, mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long… Từ nguồn vốn Agribank, nhiều dự án năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời được hình thành, nguồn vốn xanh của Agribank đã tiếp sức duy trì và phát triển dự án năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Phát huy truyền thống sẻ chia

36 năm xây dựng và phát triển, Agribank đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động xã hội từ thiện giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng và vì sự phát triển của cộng đồng. Hàng năm, từ nguồn lợi nhuận và ủng hộ của cán bộ, người lao động, Agribank dành kinh phí hàng trăm tỷ đồng thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, giao thông, quan tâm chia sẻ và hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, đối tượng yếu thế còn nhiều khó khăn và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh… Năm 2023, Agribank ủng hộ hơn 500 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Agribank thường xuyên tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo” để bà con đón Tết đủ đầy, ấm cúng; trao tặng nhà đại đoàn kết đến các hộ gia đình chính sách; tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh, người có công với cách mạng.

Y tế, giáo dục là lĩnh vực Agribank dành sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên. Hàng năm, Agribank phối hợp với các Bệnh viện tuyến Trung ương, địa phương, tổ chức khám, phát thuốc chữa bệnh cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở y tế, trang bị trang thiết bị. Các đơn vị trong toàn hệ thống Agribank phát động các phong trào hiến máu tình nguyện, toàn thể cán bộ, người lao động đã tích cực tham gia với trên 2.000 đơn vị máu/năm. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Agribank ủng hộ hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho các địa phương, cơ quan đơn vị tuyến đầu.

Kinh phí tài trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình trường học, trang bị cơ sở vật chất để nâng cao điều kiện dạy và học hàng năm cũng lên tới hàng chục tỷ đồng. Các công trình an sinh xã hội được Agribank đầu tư kinh phí lớn trong lĩnh vực giáo dục có thể kể đến như: Công trình Trường Mầm non xã Thành Tâm (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) được Agribank tài trợ 7 tỷ đồng để xây dựng; Công trình Trường Tiểu học Tân Bình 1 (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có tổng kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng, Agribank tài trợ 100% vốn; Công trình Trường Mầm non Thạch Lạc (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trị giá 5 tỷ đồng...

Đồng hành nâng cao cơ sở vật chất dạy và học, từ năm 2020, Agribank triển khai chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, còn hạn chế cơ sở vật chất, đến nay đã trao tặng tại 61 tỉnh, thành phố với kinh phí hơn 12,5 tỷ đồng. Dịp khai giảng năm học mới 2024 – 2025 tới đây, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tại các địa phương trong cả nước, tạo điều kiện để các em học sinh có trang thiết bị và cơ hội tiếp nhận các phương thức học tập hiện đại, chủ động học hỏi, khám phá, được phát triển toàn diện.

Ngày 08/8/2024, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ công bố và vinh danh Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2024. Agribank được vinh danh 03 danh hiệu, trong đó có giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”.

Phát huy trách nhiệm xã hội với cộng đồng là truyền thống văn hóa mà mỗi cán bộ, người lao động đã xây dựng, gìn giữ trong suốt hành trình 36 năm xây dựng và phát triển. Với những đóng góp tích cực, Agribank nhiều lần được ghi nhận và vinh danh là "Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng", khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội.