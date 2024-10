Agribank dành 2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2024

Trong nhiều năm gần đây, Agribank liên tiếp là đơn vị có đóng góp tích cực trong phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội Thành phố Hà Nội năm 2024, diễn ra tối ngày 16/10/2024 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Agribank tiếp tục đồng hành, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2024.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đ/c Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy; đ/c Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội... Phát biểu khai mạc, phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội Thành phố Hà Nội năm 2024, bà Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Trưởng ban vận động Quỹ vì người nghèo Thành phố Hà Nội khẳng định đây là sự kiện có nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và nhân dân Thủ đô thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, bằng những hành động thiết thực. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp tục nhấn mạnh đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô góp phần ổn định chính trị, trật tự xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế. Trước đó, Thành phố và các tổ chức thành viên luôn ưu tiên nguồn lực để triển khai có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đã được đặt ra. Những năm qua, cùng với những chính sách hỗ trợ của Thành phố, Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục triển khai vận động, sử dụng có hiệu quả các Quỹ an sinh xã hội và Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”. Năm 2024, Quỹ “Cứu trợ” Thành phố đã trích 112,49 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng do hỏa hoạn, thiên tai, sự cố nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn và Nhân dân các tỉnh bị thiệt bị hại do cơn bão số 2, số 3 và mưa lũ gây ra. Đặc biệt trong đó cơn bão số 3 và mưa lũ trong những ngày tháng 9 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ra Lời kêu gọi vận động Nhân dân Thủ đô tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại, tính đến ngày 10/10/2024, Quỹ “Cứu trợ” Thành phố đã tiếp nhận với số tiền hơn 250 tỷ đồng. Từ nguồn ủng hộ trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ 23 tỉnh, thành phố và 930 sinh viên đang học tập tại Hà Nội có gia đình tại các tỉnh bị thiệt hại với tổng số 83,99 tỷ đồng và hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu khác trị giá 1,73 tỷ đồng; hỗ trợ nhân dân Thủ đô 15,9 tỷ đồng hàng hóa nhu yếu phẩm và triển khai hỗ trợ xây dựng 29 nhà, sửa chữa 251 nhà bị thiệt hại do mưa bão với tổng số tiền là 13,355 tỷ đồng. Tại Lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố công bố hoàn thành 714 nhà Đại đoàn kết; hoàn thành Chương trình xóa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2024. Chương trình thể hiện truyền thống đoàn kết của các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô, là việc làm mang tính nhân văn, tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã hỗ trợ 15 tỉnh, thành phố xây dựng 7.140 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 317 tỷ đồng, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025” do Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đến nay, các hộ nghèo ở các tỉnh đã được an cư trong căn nhà đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng từ tình cảm sẻ chia, trách nhiệm của cán bộ nhân dân Thủ đô. Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” hằng năm nhận được sự ủng hộ từ 50 đến 60 tỷ đồng – khẳng định tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thủ đô, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn hướng về Trường Sa bằng những hành động thiết thực. Lễ phát động cũng diễn ra chương trình tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố; trao hỗ trợ sinh kế tới các hộ; tuyên dương 16 tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023. Ngay tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận ủng hộ 27,6 tỷ đồng của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Là ngân hàng tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, Agribank lan toả tinh thần chia sẻ, kết nối yêu thương, chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau”; chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có cơ hội thay đổi cuộc đời. Đồng hành cùng chương trình năm nay, Agribank tiếp tục ủng hộ 2 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội Thành phố Hà Nội với mong muốn tạo thêm nguồn lực, cùng các cấp, các ngành giúp đỡ người nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố. Đây là hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của một Ngân hàng thương mại hàng đầu đối với cộng đồng, góp phần cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô hiện thực hóa các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”. Không chỉ dừng lại với các hoạt động an sinh xã hội tại Thủ đô, hàng năm, Agribank dành nguồn kinh phí khoảng 500 - 600 tỷ đồng ủng hộ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai...Từ đầu năm 2024 đến nay, hơn 4 vạn cán bộ, người lao động toàn hệ thống Agribank đã dành gần 400 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, khẳng định thương hiệu "Ngân hàng vì cộng đồng". P.V