Affiliate tài chính - xu hướng kiếm tiền bền vững, không cần vốn

Với sự bùng nổ của thương mại điện tử, Affiliate Marketing - tiếp thị liên kết - đã trở thành một trong những phương thức kiếm tiền online chủ đạo, mang về khoản doanh thu khổng lồ mà không cần đến vốn đầu tư. Trong đó, Affiliate tài chính là một thị trường vô cùng tiềm năng được nhiều cá nhân ưa thử thách chọn lựa theo đuổi.

Xu hướng kiếm tiền online bằng Affiliate mảng Tài chính

Theo báo cáo Vietnam Digital Report 2024 của We Are Social, đầu năm 2024 có đến 78.44 triệu người sử dụng Internet, tăng 0.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có đến 72.7 triệu người dùng mạng xã hội, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước và số lượng thiết bị có kết nối di động rất lớn, đạt 168.5 triệu người.

Xét về mục đích chính khi sử dụng Internet tại Việt Nam, có đến 45.9% người dùng nghiên cứu về các sản phẩm và thương hiệu, 34% người dùng quản lý tài chính và tiết kiệm, và 32.7% người dùng nghiên cứu các vấn đề về kinh doanh.

Các con số này cho thấy tiềm năng kiếm tiền online trên môi trường số, đặc biệt là trong lĩnh vực Affiliate tài chính là vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần quảng bá được các đường link bán sản phẩm tài chính, bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng,... người dùng có thể nhận được hoa hồng lớn trên mỗi giao dịch. Càng chốt được nhiều giao dịch, thu nhập của người làm Affiliate tài chính càng cao.

Khi tham gia hình thức kiếm tiền online này, người dùng không nhất thiết phải bỏ vốn, thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng hay chuẩn bị hồ sơ, thủ tục. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet là người dùng có thể tiếp thị liên kết 24/7 và kiếm được nguồn thu nhập cao, bền vững.

Affiliate tài chính trên MFast - Hoa hồng cao hơn, thu nhập lớn hơn

MFast là một nền tảng công nghệ cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, đáng tin cậy và an toàn cho khách hàng trên khắp Việt Nam. Đồng thời, MFast cũng là một nền tảng kết nối các đối tác uy tín (ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính) với cộng đồng cộng tác viên bán hàng (MFaster) rộng khắp trên cả nước. Tại đây, đội ngũ MFaster sẽ tiếp thị các sản phẩm tài chính, dịch vụ ngân hàng mà đối tác cung cấp cho các khách hàng tiềm năng (người dân sinh sống tại Việt Nam). Với mỗi giao dịch thành công, MFaster sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng hấp dẫn từ đối tác.

Đến với nền tảng tiếp thị liên kết tài chính MFast, bất cứ ai cũng có thể trở thành cộng tác viên bán hàng dù chưa có kinh nghiệm, tập trung vào 4 danh mục công việc chủ đạo, bao gồm: Tư vấn tài chính - Hỗ trợ khách hàng mở thẻ tín dụng hoặc vay vốn, Tư vấn bảo hiểm - Hỗ trợ khách hàng mua bảo hiểm, Bán hàng trả chậm (MTrade Affiliate) - Giới thiệu các sản phẩm điện máy cho khách hàng có nhu cầu mua nhưng chưa sẵn có nguồn tài chính và nhận hoa hồng khi khách hàng mua hàng thành công, Giới thiệu dịch vụ ngân hàng - Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản và ví điện tử qua ngân hàng số.

Mỗi MFaster có thể chọn lựa các nhóm sản phẩm thuộc sở trường, thế mạnh của mình để tiếp thị. Càng chốt được nhiều giao dịch, thu nhập nhận về càng cao. Tận dụng kỹ năng Affiliate Marketing và kỹ năng thuyết phục, các MFaster có thể gia tăng mức thu nhập lên đến vài chục triệu đồng/tháng.

Do đó, Affiliate tài chính trên MFast không đơn thuần chỉ là một công việc giúp người dùng kiếm thêm thu nhập mà còn là một con đường dẫn lối sự nghiệp bền vững. Khi tham gia group “Ngôi nhà hoa hồng” hỗ trợ người mới, bạn sẽ có lộ trình thăng tiến rõ ràng qua từng cấp bậc: Người mới - được cầm tay chỉ việc, Chuyên viên - tự kinh doanh độc lập, Người dẫn dắt - bắt đầu phát triển kỹ năng quản lý nhóm, Lãnh đạo - người phát triển các giá trị cho cộng đồng MFast bằng những kỹ năng và kiến thức chuyên sâu.

MFast tạo điều kiện tối ưu để người dùng phát huy kỹ năng Affiliate

Khi gia nhập cộng đồng MFaster, người dùng sẽ được cung cấp các công cụ Affiliate Marketing hiện đại, giúp theo dõi và quản lý hiệu suất công việc một cách chính xác, thuận tiện. Bên cạnh đó, ứng dụng di động MFast cũng cung cấp các tài liệu học tập từ cơ bản đến nâng cao, trang bị cho MFaster kiến thức và kỹ năng quan trọng để vừa học, vừa ứng dụng vào công việc thực tiễn.

Không những thế, trong 165.000 cộng tác viên bán hàng MFast chuyên nghiệp trên toàn quốc, sẽ luôn có những chuyên gia Affiliate tài chính sẵn sàng cầm tay chỉ việc, chia sẻ kiến thức và truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho những người mới bắt đầu con đường kiếm tiền online bằng tiếp thị liên kết này.

Để đạt được thành công trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng và bán hàng điện máy trả chậm, bạn hãy gia nhập ngay cộng đồng đại lý bán hàng MFast! Rất nhiều cơ hội kiếm tiền và gia tăng thu nhập ấn tượng đang chờ đón bạn!