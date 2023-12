ABBANK đồng hành với tài năng trẻ thuộc dàn nhạc giao hưởng trẻ - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Nằm trong chuỗi các hoạt động chia sẻ trách nhiệm cùng cộng đồng, chắp cánh cho những ước mơ và tài năng Việt, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa trở thành thương hiệu đồng hành cùng các buổi biểu diễn thuộc Dàn nhạc giao hưởng trẻ - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam .

Bên cạnh chiến lược kinh doanh là một Ngân hàng bán lẻ thân thiện với khách hàng, ABBANK đã chọn cho mình con đường phát triển thương hiệu vô cùng ý nghĩa đó là gắn bó và chia sẻ với xã hội – thương hiệu thân thiện với cộng đồng. Nằm trong chuỗi các hoạt động chia sẻ trách nhiệm cùng cộng đồng, chắp cánh cho những ước mơ và tài năng Việt, vừa qua ABBANK đã chính thức đồng hành với Dàn nhạc giao hưởng trẻ - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với cương vị là Nhà tài trợ đồng hành.

Theo đó, ngày 8/12/2023, buổi hòa nhạc chào đón lễ hội giáng sinh 2023 và năm mới 2024 sẽ được diễn ra tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, với sự tham gia của hơn 150 nghệ sỹ, hoàn toàn là người Việt Nam hiện đang được đào tạo tại Học viện, cùng các nghệ sỹ, ca sỹ khách mời dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài hoa Đồng Quang Vinh. Với chủ đề “A night of the dances”, buổi hòa nhạc sẽ mang đến âm hưởng của những điệu nhảy nổi tiếng thế giới, với sự kết hợp giữa siêu dàn nhạc và đàn T-rưng - nhạc cụ dân tộc truyền thống Việt Nam, hứa hẹn mang đến phần trình diễn ấn tượng với khán thính giả.

Đại diện cho Dàn nhạc giao hưởng trẻ, NSƯT Bùi Công Duy - Phó giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chia sẻ: “Được khôi phục hoạt động từ đầu năm 2022, dàn nhạc giao hưởng trẻ thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam là sân chơi dành cho các nghệ sĩ trẻ tuổi được rèn giũa khả năng của mình trên những sân khấu lớn, ngày một tự tin và vững vàng trên con đường theo đuổi âm nhạc giao hưởng thính phòng. Bên cạnh đó, dàn nhạc giao hưởng trẻ cũng mong muốn phát triển dựa trên định hướng mang âm nhạc giao hưởng ngày càng tiến gần hơn và phổ rộng với công chúng tại Việt Nam.”

Phát biểu tại buổi hòa nhạc “A night of the dances”, Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: “Đồng hành và tạo điều kiện để dàn nhạc giao hưởng Việt Nam có thêm chương trình biểu diễn là một cách để Ngân hàng chúng tôi đóng góp cho xã hội, đưa tên tuổi và tài năng của những nghệ sĩ trẻ Việt Nam đầy nhiệt huyết đến gần công chúng hơn. Càng nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao được tổ chức, càng nhiều cơ hội ươm mầm cho các tài năng trẻ, đồng thời từng bước nâng tầm thị hiếu trong lĩnh vực nghệ thuật của người Việt Nam. Đó là suy nghĩ và mong đợi của ABBANK khi chọn lựa đầu tư vào các chương trình an sinh hướng đến sự phát triển hài hòa của xã hội.”

Trong hành trình hơn 30 năm hình thành và phát triển, ABBANK luôn gắn bó và chia sẻ với cộng đồng bằng những hoạt động xã hội ý nghĩa. Nổi bật là chương trình thiện nguyện thường niên ghi đậm dấu ấn thương hiệu ABBANK mang tên "Tết An Bình", được phát động và tổ chức xuyên suốt 14 năm qua, từ năm 2010, với mong muốn mang Tết ấm, Tết vui cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Trong vòng 6 năm trở lại đây, ABBANK dần mở rộng hình thức và ý nghĩa của hành trình Tết An Bình, không chỉ dừng lại ở việc mang đến cái Tết ấm Tết no đến các gia đình, mà còn hướng tới sinh kế lâu dài cho bà con và gắn với công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững cùng cộng đồng. Bên cạnh đó, ABBANK cũng là đơn vị tham gia trên cương vị "Đại lá lành", đồng hành cùng chương trình "Cặp lá yêu thương" từ năm 2015 - năm đầu tiên phát động, chung tay trong hành trình "trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời" với các em nhỏ hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, tiếp thêm động lực để các em vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ con chữ và trở thành công dân có ích cho xã hội. Nhiều hoạt động vì cộng đồng khác cũng được ABBANK tích cực hưởng ứng tham gia như: như ủng hộ phòng chống COVID-19; thực hiện dự án "An nghiệp" tài trợ học bổng cho các bạn sinh viên năm cuối có thành tích học tập tốt và có định hướng tham gia vào lĩnh vực ngân hàng; tài trợ xây dựng nhà ở cho các cán bộ chiến sỹ công an tại miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ…