9.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Huế bằng phương thức xét tuyển

TPO - Đại học Huế vừa thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 vào các trường thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại học Huế, trong đợt xét tuyển bằng hình thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, toàn ĐH Huế có hơn 9.000 chỉ tiêu tuyển sinh.

Đơn vị có chỉ tiêu tuyển cao nhất là Trường ĐH Kinh tế, với 1.700 chỉ tiêu, Trường ĐH Y dược 1.690 chỉ tiêu. Năm nay, Trường ĐH Y dược - ĐH Huế mở thêm ngành Dinh dưỡng, với 50 chỉ tiêu xét tuyển.

Tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, do phụ thuộc vào đặt hàng đào tạo giáo viên của các địa phương mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mới giao chỉ tiêu vào giữa tháng 6/2024, chỉ tiêu tuyển sinh của đơn vị là 1.544 chỉ tiêu, tăng gần 400 chỉ tiêu so với năm 2023. Ngành tuyển cao nhất ở Trường ĐH Sư phạm là Sư phạm Mầm non, với 146 chỉ tiêu; các ngành đào tạo theo chương trình tiếng Anh có chỉ tiêu tuyển thấp nhất, khi xét 18 chỉ tiêu.

Trường ĐH Luật xét tuyển 840 chỉ tiêu đối với hai ngành Luật và Luật Kinh tế, mỗi ngành 420 chỉ tiêu. Trường ĐH Ngoại ngữ xét tuyển từ 435 đến 880 chỉ tiêu. Trường ĐH Khoa học tuyển 965 chỉ tiêu. Trường ĐH Nông lâm xét tuyển 695 chỉ tiêu. Trường Du lịch - ĐH Huế xét tuyển 500 chỉ tiêu.

Các đơn vị còn lại có chỉ tiêu xét tuyển thấp hơn, như Trường ĐH Nghệ thuật xét tuyển 100 chỉ tiêu. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ xét tuyển 89 chỉ tiêu. Khoa Quốc tế xét tuyển 55 chỉ tiêu. Khoa Giáo dục Thể chất xét tuyển 5 chỉ tiêu và Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị xét tuyển 40 chỉ tiêu.

HĐTS Đại học Huế cho biết, từ ngày 18 đến 30/7, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. HĐTS Đại học Huế dự kiến công bố kết quả xét tuyển trước 17h ngày 19/8; thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 27/8.