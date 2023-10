73 triệu đồng khen thưởng tập thể, cá nhân phá vụ án giết người tình rồi phân xác phi tang

TPO - UBND TP. Hà Nội quyết định trích 73 triệu đồng để khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra vụ án “Giết người” xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ngoài ra, 1 tập thể và 3 cá nhân khác cũng được UBND TP. Hà Nội tặng bằng khen.

UBND TP. Hà Nội vừa ra quyết định trích 73 triệu đồng để khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 13/10/2023 tại khu vực sông Hồng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Theo đó, UBND TP. Hà Nội thưởng 5 tập thể, gồm: Đội Trọng án - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội. Số tiền thưởng là 15 triệu đồng; Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư (Cục C06, Bộ Công an): 10 triệu đồng. Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an TP. Hà Nội); Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ (Công an TP. Hà Nội) và Công an huyện Gia Lâm, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Ngoài 5 tập thể, 6 cá nhân được thưởng gồm: Thiếu tá Đoàn Văn Thiện, Thượng úy Nguyễn Xuân Nguyên (Cán bộ Đội trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội); Trung tá Phạm Đình Kim, Đội trưởng Đội 2, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an TP. Hà Nội); Trung tá Lê Khắc Hà, Đội trưởng Đội tàng thư căn cước công dân (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP. Hà Nội); Trung tá Tăng Đỗ Quyên, Phó Đội trưởng Đội 4 (Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP. Hà Nội); Trung tá Giang Nguyên Ngọ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (công an huyện Gia Lâm).

Mỗi cá nhân được thưởng 3 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó UBND TP. Hà Nội cũng đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng giết người.

Theo đó, tập thể được tặng bằng khen là Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an TP. Hà Nội). Ba cá nhân được tặng bằng khen gồm: Đại tá Lê Việt Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP. Hà Nội; Trung tá Trần Mai Hiếu, Phó Đội trưởng Đội Điều tra trọng án (Công an TP. Hà Nội) và Thượng úy Nguyễn Ngọc Dũng (Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Gia Lâm).

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 12h30 ngày 13/10, tổng đài cảnh sát 113 (Công an TP. Hà Nội) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Đồng thời, Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân là H.Y.N. (SN 2004, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23h ngày 14/10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm Tạ Duy Khanh (sinh năm 1985, quê quán ở huyện Kiến Xương, Thái Bình, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) tại tỉnh Thái Bình.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Duy Khanh về tội "Giết người".