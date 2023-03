7.000 vận động viên chạy xuyên rừng Đà Lạt

TPO - Sáng 2/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Trung tá Cù Quốc Thắng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.