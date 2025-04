7 tỷ đồng sửa 10 cụm đèn tín hiệu ‘chập chờn’ ở thành phố Vinh

TPO - Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) dự kiến chi khoảng 7 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo nhiều cụm đèn tín hiệu giao thông không ổn định.

Ngày 6/4, UBND thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) có báo cáo gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông tỉnh và Khu Quản lý đường bộ II về danh sách những nút giao cắt có cụm đèn tín hiệu giao thông hoạt động.

Báo cáo này được đưa ra sau khi UBND thành phố Vinh chỉ đạo các phòng, ban rà soát các tồn tại, bất cập về tổ chức giao thông như hoạt động đèn tín hiệu không ổn định; biển báo hư hỏng, không đồng bộ, bị che khuất bởi các biển quảng cáo, cây xanh; sơn vạch kẻ đường bị mờ, bất cập…

Qua rà soát, có 10 hệ thống đèn giao thông “chập chờn” ở các nút giao gồm: đường Nguyễn Du - Nguyễn Thúc Đồng; ngã 5 đảo Hải quan; ngã tư Maximart; đường Ngô Gia Tự - Nguyễn Cảnh Hoan; quốc lộ 1A cũ - quốc lộ 1A mới. Đảo C9 (đường Kim Đồng - Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai); bến xe Bắc Vinh; đường Nguyễn Gia Thiều - Tôn Thất Tùng; đường Trương Văn Lĩnh - Lý Tự Trọng.

Nguyên nhân chính là do các cụm đèn này sử dụng pin năng lượng mặt trời, khiến hoạt động phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Để khắc phục tình trạng này, địa phương đã đề xuất cải tạo và thay thế hệ thống cáp ngầm, sử dụng điện lưới để vận hành các cụm tín hiệu giao thông.

UBND thành phố Vinh đã chỉ đạo các phòng ban và đơn vị liên quan lập phương án cải tạo, sửa chữa để triển khai trong năm nay. Dự kiến, kinh phí cho việc cải tạo và lắp đặt hệ thống cáp ngầm sẽ vào khoảng 7 tỷ đồng.

Thành phố Vinh giao cho các phường, xã tích cực ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông; kiên quyết xử lý các vi phạm đối với biển quảng cáo, băng rôn đặt trên vỉa hè sai quy định; làm che khuất tầm nhìn, hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông.