64 ki ốt ở Bình Phước bị thiêu rụi trong đêm, thiệt hại hàng tỷ đồng

TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm ở chợ Thanh Lương (TX Bình Long, Bình Phước) khiến 64 ki ốt bị thiêu rụi, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Trưa ngày 18/3, Công an thị xã Bình Long (Bình Phước) cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chợ Thanh Lương.

Trước đó vào khoảng 0h ngày 18/3, người dân sống quanh chợ Thanh Lương (ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long) phát hiện ngọn lửa bùng phát trong một ki ốt kinh doanh đồ nhựa gia dụng.

Ngay lập tức, người dân cùng lực lượng chức năng xã Thanh Lương dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa, nhưng ngọn lửa bùng phát nhanh, cháy lan sang các ki ốt bên cạnh.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an thị xã Bình Long, huyện Lộc Ninh, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hơn 30 chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng quân sự, công an địa phương và người dân dập lửa.

Do khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục ki ốt đã bị lửa bao trùm. Vì vậy, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi 64 ki ốt của 35 tiểu thương chợ Thanh Lương, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.