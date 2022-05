4 ngày nghỉ lễ, lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng gấp... 20 lần

TPO - Thủ đô Hà Nội ước đón khoảng hơn 550 nghìn lượt khách, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 2 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước trên 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, do tâm lý e ngại đông tại các điểm du lịch xa, người dân Thủ đô năm nay chọn du lịch Hà Nội. Thống kê của đơn vị ngày 3/5 cho thấy, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4-03/5/2022), Hà Nội ước đón khoảng hơn 550 nghìn lượt khách, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 2 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước trên 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020 (do năm 2021 dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 phải thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, khách du lịch phải hủy các tour du lịch để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch).

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 4 ngày nên nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch của người dân tăng cao, đặc biệt sau khi ngành du lịch được phép mở cửa hoạt động trở lại. Trên các trang booking trực tuyến có nhiều khách sạn trên địa bàn Hà Nội kích cầu bằng hình thức giảm giá phòng, giá dịch vụ từ 10%-65% với kỳ vọng lấp đầy số phòng hiện có của khách sạn. Tuy nhiên công suất sử dụng phòng trong 4 ngày nghỉ lễ khối khách sạn từ 1-5 sao không cao, duy chỉ có khu nghỉ dưỡng ngoại thành như Melia Ba Vì, Paragon resort, Tản Đà resort, Thiên Sơn - Suối Ngà, Làng Mít... lượng khách đặt phòng khá cao, gần như kín phòng...

Ước tính kỳ nghỉ lễ 30/4 - 3/5/2022, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn khoảng 42,2%.

Đối với các trung tâm thương mại dịch vụ mua sắm và ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng khách và doanh thu tăng, ước đạt khoảng 40%, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó chủ yếu là khối dịch vụ ăn uống.

Lượng khách du lịch đến các khu, điểm tham quan du lịch trong 3 ngày lễ từ 29/4-1/5/2022 có sự tăng trưởng mạnh mẽ ước đạt 250% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khu điểm di tích chứng kiến lượng khách tăng mạnh như: Hoàng Thành Thăng Long đón khoảng 6.000 lượt khách tăng 240% so với cùng kỳ năm 2021, Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón khoảng 15.000 lượt khách tăng 230,5% so với cùng kỳ năm 2021, Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón khoảng 11.110 lượt khách bằng 257% so với cùng kỳ năm 2021, chùa Tây Phương đón khoảng 3.660 lượt khách bằng 260% so với cùng kỳ so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng khách đến các khu, điểm vui chơi giải trí cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ, cụ thể như: vườn thú Hà Nội đã đón khoảng 147.500 lượt khách từ tăng 250,6% so với cùng kỳ 2021, lượng khách đến khu du lịch Ao Vua, Tản Đà Resort và Khoang Xanh lần lượt đạt trên 30.000 lượt khách tăng trung bình 270% so với 03 ngày nghỉ lễ năm 2021