37 cán bộ tại TPHCM vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả công an

TPO - Trong số 37 cán bộ, công nhân viên chức, hợp đồng lao động và lực lượng vũ trang tại TPHCM vi phạm nồng độ cồn, có cả cán bộ công an.

Thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM trả lời tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ chiều 11/1.

“Nhìn chung, cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng và lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ 37 người trong tổng số 128.000 người. Thời gian gần đây không phát hiện trường hợp cán bộ vi phạm nồng độ cồn”, ông Hà nói.

Ông Hà thông tin thêm, trong năm 2023, Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý hơn 128.000 trường hợp điều khiển ô tô, mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Do mức phạt các lỗi này tương đối cao, đôi khi cao hơn giá trị phương tiện vi phạm và có hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép lái xe nên không ít người vi phạm đã bỏ phương tiện, làm gia tăng số lượng phương tiện bị tạm giữ tại các kho, bãi. Nhiều đơn vị CSGT phải tận dụng khoảng trống tại trụ sở để làm nơi tạm giữ phương tiện vi phạm. Theo thống kê, TPHCM còn thiếu hơn 10.000 m2 kho, bãi để tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các kho, bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp như: Tổ chức lắp đặt và bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy; Kiểm tra định kỳ và nạp sạc đầy đủ các bình chữa cháy; Xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy tại từng kho bãi; Giao trách nhiệm hàng tuần cho cán bộ chiến sĩ quản lý kho, bãi; Công an các đơn vị phân loại các phương tiện theo từng nhóm để tổ chức bảo quản; Đẩy nhanh tiến độ xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

TPHCM đề xuất tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân vi phạm nồng độ cồn Ngày 28/12/2023, Sở Nội vụ TPHCM có văn bản đề nghị Công an thành phố cung cấp danh sách thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước (gọi chung là cán bộ) gửi về cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác, yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở thông báo của Công an TPHCM đối với cán bộ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ mức độ vi phạm theo thông báo của cơ quan công an để nghiên cứu xem xét kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ vi phạm theo quy định; đồng thời người đứng đầu cơ quan, đơn vị tự kiểm điểm trách nhiệm quản lý, tuyên truyền đối với quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông tại đơn vị.