340 nghệ sĩ tái hiện 'Những chặng đường vẻ vang' của lực lượng Cảnh sát Cơ động

TPO - Chương trình nghệ thuật "50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang" đã được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào tối ngày 13/4. Hơn 340 nghệ sĩ và chiến sĩ, bao gồm cả những người trong và ngoài lực lượng CAND, đã tái hiện những chặng đường vinh quang trong sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động.

Quả đấm thép giữa thời bình

Dưới sự hỗ trợ của công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại và công nghệ trình chiếu Mapping, 3D, chương trình này đã mang đến những tiết mục đặc sắc, giới thiệu những cống hiến và hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động trong suốt 50 năm qua. Các tiết mục biểu diễn bao gồm ca múa, nhạc kịch và những hình ảnh tư liệu quý, giúp khán giả hiểu rõ hơn về lịch sử và vai trò quan trọng của lực lượng này.

Sự kiện có sự hiện diện của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự chương trình còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương, các tướng lĩnh, sĩ quan CAND qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động và thân nhân.

Chương trình nghệ thuật "50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang" đã được chia thành 4 phần chính, gồm: "Chặng đường vẻ vang - Những mốc son lịch sử", "Vì bình yên cuộc sống", "Quả đấm thép giữa thời bình", và "Mãi một niềm tin theo Đảng". Sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp với sự hỗ trợ của công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại, và đặc biệt là công nghệ trình chiếu Mapping, 3D, chương trình đã tái hiện đầy đủ những chặng đường vinh quang, cống hiến và hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động trong suốt 50 năm qua, từ quá trình xây dựng, chiến đấu đến sự trưởng thành. Hơn 340 nghệ sĩ và chiến sĩ, bao gồm cả những người ở trong và ngoài lực lượng CAND, đã tham gia vào việc tái hiện này.

Ở phần mở đầu, chương trình đưa khán giả trở lại quá khứ với những sự kiện lịch sử quan trọng, trong đó có các cột mốc quan trọng của lực lượng CAND và việc ra đời của 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, cũng như tóm tắt về việc hình thành của lực lượng Cảnh sát Bảo vệ (hiện nay là Cảnh sát Cơ động). Thông qua các tiết mục ca hát, múa, và âm nhạc kèm theo nhiều hình ảnh quý từ tư liệu, chương trình đã thể hiện, từ những ngày đầu thành lập, các cán bộ, chiến sĩ luôn ở bên cạnh quân và dân, vượt qua khó khăn, gian khổ, và đóng góp tích cực trong việc đẩy lùi mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. Họ đã tham gia vào việc truy quét các đối tượng biệt kích, thổ phỉ, và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ quan của Đảng, Nhà nước, và các mục tiêu quan trọng của quốc gia.

Vì bình yên cuộc sống

Lực lượng An ninh vũ trang miền Nam đã cùng các lực lượng khác chiến đấu anh dũng, kiên cường, tiêu diệt địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn căn cứ cách mạng và tham gia tiếp quản, bảo vệ an ninh trật tự vùng mới giải phóng, bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày vui đại thắng của dân tộc. Sau những chiến công, không ít cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tô thắm lá cờ Tổ quốc. Nhiều tác phẩm đã được đầu tư dàn dựng công phu và được các nghệ sĩ thể hiện thành công trên sân khấu lớn của Nhà hát Hồ Gươm, trong đó có ca, múa “Chạm vào quá khứ - những chặng đường vẻ vang”, ca khúc “Khát vọng xanh” (sáng tác: Nhạc sĩ Xuân Thủy), múa “Điểm nóng vùng cao”, ca khúc “Một rừng cây, một đời người” (sáng tác: nhạc sĩ Trần Long Ẩn), “Lặng lẽ xanh” (sáng tác: Tô Văn).

Chương 2 của chương trình chủ đề “Vì bình yên cuộc sống” nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ thời điểm Bộ Công an quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng cùng các đơn vị trong CAND, Quân đội nhân dân, lập nên những chiến công xuất sắc. Bằng những động tác mạnh mẽ, khỏe khoắn, các diễn viên múa kết hợp cùng với các cán bộ, chiến sĩ Đặc nhiệm đã thể hiện thành công tinh thần ý chí chiến đấu của lực lượng CSCĐ, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Chương 2 đồng thời truyền đạt đến khán giả một loạt hình ảnh cảm động về các thân nhân, đặc biệt là những người mẹ, người vợ, họ đã ngày đêm đảm đang, tần tảo, là hậu phương vững chắc cho các cán bộ và chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong chương này, nhiều ca khúc được biểu diễn như "Những bước chân tuần tra", "Vợ lính", "Niềm tin", "Những dấu chân thầm lặng".

Chương 3 với chủ đề "Quả đấm thép giữa thời bình" thể hiện sự mạnh mẽ không ngừng của lực lượng Cảnh sát Cơ động - "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hình ảnh của họ xuất hiện kịp thời, giúp giải quyết hiệu quả các vụ việc gây mất an ninh trật tự tại nhiều điểm nóng. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu như Liên khúc "Nụ cười ánh thép - Quả đấm thép", múa "Thần tốc", ca múa "Những ngôi sao quyết thắng".

Người xem cảm nhận rõ ràng rằng bất kể hoàn cảnh nào, dù khó khăn, nguy hiểm, thậm chí phải đánh đổi bằng máu và sự hy sinh, cán bộ và chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đều "quyết tâm, đồng lòng" hoàn thành nhiệm vụ, luôn thực hiện tốt nhất lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ và chiến sĩ Cảnh sát Cơ động. Chương trình kết thúc với chủ đề của chương 4 là "Mãi một niềm tin theo Đảng". Qua các tác phẩm, chương trình khẳng định niềm tin sâu sắc theo Đảng, và sẵn sàng với một tinh thần phục vụ cao cả. Trong mọi bức tranh yên bình của Tổ quốc, từ núi đến đồng bằng, từ Tây Bắc đến làng Sen, lực lượng Cảnh sát Cơ động luôn đồng hành với nhân dân.

Chương trình nghệ thuật "50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang" là một trong những sự kiện văn hóa đặc biệt được tổ chức để kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Cơ động. Chương trình này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Trong đó, Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc và chỉ đạo nghệ thuật, Đại tá, NSND Thu Hà cùng với Thạc sĩ Hải Trọng chịu trách nhiệm viết kịch bản và lời bình. Chương trình có sự tham gia của 4 nhạc sĩ (Đức Tân, Tạ Duy Tuấn, Cao Xuân Dũng, An Hiếu) và 5 Biên đạo múa (NSND Thu Hà, NSƯT Thanh Tùng, Thạc sĩ Hải Trọng, Trọng Huy, Thùy Linh). Tổng cộng có hơn 340 nghệ sĩ và chiến sĩ tham gia biểu diễn, đến từ các đơn vị như Đoàn Nghi lễ CAND, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1, Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố, Nhà hát Ca múa nhạc CAND và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.