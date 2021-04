30 nghìn lái xe 'dính' nồng độ cồn bị xử phạt hơn 100 tỷ đồng

TPO - Liên quan vụ án Trương Châu Hữu Danh, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

TPO - Chiều 20/4, tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Bùi Duy Hưng, thư ký lãnh đạo bộ Công an được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.