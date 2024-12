30 năm tiếp nhận FIR Hồ Chí Minh, VATM đạt nhiều thành tựu xuất sắc

Ngày 7/12, tại TPHCM, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tiếp nhận phần phía Nam vùng Thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh).

Hiệu quả cao từ việc tiếp nhận FIR Hồ Chí Minh

Tham dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn, đại diện Lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, các hãng Hàng không Việt Nam, Học viện Hàng Việt Nam; ông Trần Xuân Mùi, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, các đại biểu nguyên là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VATM qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành ngành Hàng không, Bộ ngoại giao, Bộ quốc phòng những người đã trực tiếp tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình giành lại quyền điều hành toàn bộ FIR Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Minh – Chủ tịch HĐTV VATM cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quản lý bay Việt Nam, là mốc son đặc biệt trên các phương diện kinh tế, kỹ thuật, ngoại giao và an ninh quốc phòng. Thành công này đã khẳng định vị thế, mở đầu cho một giai đoạn trưởng thành phát triển mới đầy hào hùng và vẻ vang của Quản lý bay của Việt Nam nói riêng và của ngành Hàng không Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Theo ông Minh, nhận thức được tầm quan trọng và vinh dự được Nhà nước giao tiếp nhận quản lý, điều hành phần phía Nam FIR Hồ Chí Minh, với chức năng nhiệm vụ là nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho tất cả các tàu bay hoạt động trên các vùng thông báo bay của Việt Nam, trong suốt 30 năm qua VATM đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gần 12 triệu chuyến bay, tổng doanh thu đạt gần 32 ngàn tỷ đồng, tổng thu điều hành bay ước đạt hơn 75 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN đạt hơn 36 nghìn tỷ đồng.

Kết quả này đã thể hiện rõ tính hiệu quả về lợi ích kinh tế thu về cho ngân sách Nhà nước từ việc tiếp nhận lại quyền điều hành FIR Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đảm bảo phục vụ điều hành cho hàng ngàn chuyến bay chuyên cơ phục vụ Đảng, Nhà nước ta thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại trong sự nghiệp đổi mới; Phối hợp với các cơ quan quản lý vùng trời, các đơn vị quốc phòng giám sát các hoạt động bay góp phần giữ vững an ninh an toàn chủ quyền vùng trời Tổ quốc.

“Từ khi được tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế tin tưởng chấp thuận giao cho Việt Nam quyền điều hành phần phía Nam vùng Thông báo bay Hồ Chí Minh, trong 30 năm qua Tổng công ty đã làm nên những thành tích rất đáng tự hào không phụ lòng tin tưởng của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, của Đảng và Nhà nước”, Chủ tịch HĐTV Lê Hoàng Minh bày tỏ.

Duy trì an toàn tuyệt đối gần 1 triệu chuyến bay

Ghi nhận những nỗ lực của VATM trong việc không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ điều hành bay, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đánh giá trong 30 năm qua, VATM đã không ngừng phát triển, trở thành một doanh nghiệp Nhà nước lớn mạnh, với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ, công nhân viên vững vàng về trình độ, đáp ứng tốt các yêu cầu bảo đảm an toàn và hiệu quả cho hoạt động bay trong nước và quốc tế”.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao kết quả VATM đã đạt được trong năm 2024, đó là duy trì tuyệt đối an toàn cho gần 1 triệu chuyến bay qua vùng FIR của Việt Nam, với mức tăng trưởng lưu lượng bay trên 10% so với năm 2023; đảm bảo chất lượng dịch vụ bay đạt chuẩn cao nhất theo đánh giá của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), đạt trên 91%, theo kết quả đánh giá của ICAO, đảm bảo bộ chỉ số an toàn trong cung cấp dịch vụ điều hành bay; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, điều hành an toàn nhiều chuyến bay chuyên cơ phục vụ Đảng, Nhà nước, đồng thời phối hợp hiệu quả với các cơ quan quốc phòng trong giám sát, quản lý vùng trời và quản lý, điều hành bay.

Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã rất xúc động được nghe phát biểu của ông Trần Xuân Mùi, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, người lãnh đạo trực tiếp Quản lý bay Việt Nam trong giai đoạn lịch sử thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để giành lại toàn bộ FIR Hồ Chí Minh. Ông Mùi nhấn mạnh “ nếu không có việc nhận lại phần phía Nam FIR Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1994, sẽ không có được ngành Hàng không Việt Nam phát triển như ngày hôm nay”.

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm sự kiện 30 năm FIR Hồ Chí Minh được tổ chức từ đầu năm 2024, tại lễ kỷ niệm, Tổng công ty đã trao khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, xây dựng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hiện đại, vươn tầm hội nhập quốc tế” hướng tới kỷ niệm 30 năm FIR Hồ Chí Minh và các cá nhân đạt giải xuất sắc tại cuộc thi sáng tác mang tên Tự hào 30 năm FIR Hồ Chí Minh.