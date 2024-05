3 ông cháu tử vong dưới hố nước ở Bắc Giang

TPO - Chiều 9/5, tại xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xảy ra vụ đuối nước làm 3 ông cháu tử vong.

Theo Công an huyện Lục Ngạn, khoảng 15 giờ ngày 9/5, ba cháu gồm: V. H. P (SN 2013), V. T. N (SN 2015) và V. B. A (SN 2017) đều trú tại thôn Cái Cặn, xã Hộ Đáp rủ nhau đi câu cá và tắm tại một hố nước trong thôn. Hố nước này do gia đình ông C. V. H (SN 1969) đào múc để lấy nước tưới cây ăn quả.

Quá trình tắm, cháu P và N không may bị chìm. Thấy vậy, cháu A chạy về nhà gọi ông nội là V. V. Ố (SN 1965) ra cứu. Khi ông Ố đến hố nước, cháu A tiếp tục đi tìm người lớn để giúp. Lúc này, ông V. V. N (SN 1976) ở cùng thôn biết tin chạy đến khu vực hố nước để cứu thì thấy ông Ố đã tím tái cơ thể, tắt thở.

Cùng lúc, anh V. V. R (SN 1990), là bố cháu A và là bác cháu P, cháu N cũng chạy đến nơi vớt được cháu P và N trong tình trạng đã tử vong.