200 golfer tranh tài ở giải golf đặc biệt chào mừng thành phố mới Đông Triều

TPO - Ngày 11/1/2025, tại sân golf Silk Path thuộc xã An Sinh, thành phố Đông Triều đã diễn ra một giải đấu golf đặc biệt - The Pursuit of Excellence, mừng Đông Triều chính thức là thành phố thứ 5 trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.