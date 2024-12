Những dấu ấn của golf Việt Nam trong năm 2024

TPO - Golf Việt Nam đã trải qua một năm 2024 thành công, với nhiều sự kiện nổi bật không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng trong nước, mà còn góp phần nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng trên bản đồ thể thao thế giới.

1. Việt Nam lần đầu vô địch giải golf đồng đội châu Á- Thái Bình Dương

Sau một năm kể từ chiến thắng lịch sử tại SEA Games 32, golf Việt Nam tiếp tục viết tiếp trang sử huy hoàng của mình trên đấu trường quốc tế. Trong lần thứ hai tham dự giải đồng đội châu Á - Thái Bình Dương (Nomura Cup) 2024, đội tuyển golf Việt Nam đã gây bất ngờ khi vượt qua những đối thủ mạnh như Nhật Bản, New Zealand, Australia và Hàn Quốc, để giành chiến thắng thuyết phục, với tổng điểm -20.

Điều đặc biệt là Nomura Cup 2024 diễn ra ngay trên sân nhà của Việt Nam, Vinpearl Golf Hải Phòng, càng làm tăng thêm ý nghĩa của chiến thắng này. Những gương mặt nổi bật gồm Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Hồ Anh Huy thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mang về những điểm số quan trọng và đóng góp vào chiến thắng chung của toàn đội. Trong đó, Nguyễn Anh Minh đã thể hiện phong độ xuất sắc, giành chức vô địch cá nhân với tổng điểm -12, trở thành ngôi sao sáng nhất của giải đấu.

Chiến thắng tại Nomura Cup 2024 không chỉ mang lại niềm tự hào mà còn là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của golf Việt Nam trong những năm qua. Từ một môn thể thao còn non trẻ, golf Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong khu vực và giờ đây tỏa sáng trên đấu trường châu lục, từ đó mở ra kỳ vọng mới trên con đường vươn ra thế giới.

2. Nguyễn Anh Minh giương cao ngọn cờ thi đấu quốc tế

Năm 2004, Nguyễn Anh Minh chỉ tham dự một vài sự kiện “có chọn lọc” trong nước và dành phần lớn thời gian của năm tập trung cho việc thi đấu quốc tế. Đây là điều khá dễ hiểu bởi golfer sinh năm 2007 gần như đã giành đủ mọi danh hiệu quốc nội và đang trong hành trình thử sức mình ở các giải đấu đỉnh cao, giàu tính cạnh tranh hơn. Mùa giải năm nay, Nguyễn Anh Minh tham dự tổng cộng 19 sự kiện, đem về 6 chức vô địch, bao gồm Vietnam - Korea LSG Invitational, Taiwan Amateur Championship, Yen Bai Star Invitational, Vietnam Amateur Open, Nomura Cup và Malaysian Amateur Open.

Bên cạnh đó, Anh Minh đã trải qua một tháng du đấu ở Mỹ, để lại nhiều dấu ấn như đại diện đội tuyển Quốc tế tham dự Junior Presidents Cup, lọt vào vòng tứ kết US Junior Amateur,... Việc tham dự các giải đấu hàng đầu Mỹ là cơ hội để golfer sinh năm 2007 làm quen với môi trường thi đấu xứ cờ hoa, trước khi chính thức gia nhập đội tuyển golf của Đại học Oregon State (Mỹ) vào tháng 9/2025 và thi đấu trên NCAA Division I- hệ thống giải đấu golf danh giá dành cho các sinh viên đại học Mỹ.

Năm 2024 chứng kiến sự thăng tiến của Nguyễn Anh Minh trên Bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR). Từ vị trí 135 thế giới vào tháng 1/2024, Anh Minh đã khép lại năm 2024 với thứ hạng 51 thế giới sau chức vô địch Malaysian Amateur Open. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

3. Golf chuyên nghiệp khởi sắc

Năm 2024, hai giải đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) gồm Lexus Challenge và Nam A Bank Vietnam Masters đã được đưa vào hệ thống giải đấu phát triển của châu Á- Asian Development Tour (ADT). Đây là cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển golf chuyên nghiệp Việt Nam để vươn mình ra đấu trường quốc tế, tạo cơ hội tranh tài, cọ xát và trải nghiệm môi trường thi đấu đỉnh cao dành cho cộng đồng golf Việt Nam.

Trong năm nay, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã cho ra mắt hệ thống giải đấu chuyên nghiệp mới với tên gọi VGA Development Tour. Đây là chuỗi các giải đấu vệ tinh thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp VGA Tour có mức tiền thưởng từ 300 tới 500 triệu đồng cho mỗi giải. Mục tiêu của VGA là tạo sân chơi mới cho các tay golf chuyên nghiệp Việt Nam có cơ hội được thi đấu và cọ xát thường xuyên hơn, tích lũy tài chính và kinh nghiệm để chuẩn bị cho các đấu trường lớn hơn như VGA Tour, Asian Development Tour, Asian Tour…

VGA Development Tour 2024 tổ chức thành công 5 giải đấu, gồm 4 chặng TKG Jeongsan Challenge và The Dalat at 1200 Open. Tại đây, người hâm mộ Việt Nam đã chứng kiến nhiều màn tranh tài đỉnh cao, và chào đón các nhà vô địch gồm Sin Dong Min (chặng 1 TKG Jeongsan Challenge), Trần Lê Duy Nhất (chặng 2, 3, 4 TKG Jeongsan Challenge) và Lê Hữu Giang (The Dalat at 1200 Open).

4. Dàn sao trẻ khẳng định tài năng

Năm 2024 chứng kiến hàng loạt các golfer trẻ Việt Nam khẳng định tài năng và tên tuổi của mình ở sân chơi trong nước lẫn quốc tế. Tại giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Lê Chúc An trở thành golfer duy nhất thành công bảo vệ danh hiệu, kể từ khi giải đấu này được tách khỏi hệ thống giải nghiệp dư và chính thức trở thành giải đấu chuyên nghiệp thuộc VGA Tour vào năm 2022. Nữ golfer sinh năm 2008 giành chiến thắng đầu tiên vào năm 2023 với tổng điểm +5, và bảo vệ thành công danh hiệu vào năm 2024 với thành tích +1.

Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024 cũng chứng kiến Nguyễn Đức Sơn mang về danh hiệu quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Xuyên suốt tuần đấu đầy cảm xúc tại Vinpearl Golf Hải Phòng, Đức Sơn đã vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ hai đối thủ nặng ký Đoàn Uy và Nguyễn Tuấn Anh để giành chức vô địch thuyết phục với tổng điểm -6. Trước khi đăng quang giải đấu này, Đức Sơn đã gây sốt với chức vô địch Grand Final Faldo Series Asia 2024, trở thành golfer thứ 2 của Việt Nam giành chiến thắng tại sự kiện này sau Nguyễn Anh Minh vào năm 2023.

Hai chị em nổi tiếng làng golf Việt Nam Đoàn Xuân Khuê Minh và Đoàn Uy cũng tạo được dấu ấn riêng cho mình trong năm 2024. Trong khi Khuê Minh đăng quang giải Vô địch Nghiệp dư nữ Quốc gia 2024 sau 7 năm, thì Đoàn Uy có được danh hiệu quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp với chiến thắng tại giải Vô địch Nghiệp dư trẻ Quốc gia (VJO) 2024.

Giải Vô địch golf đồng đội nghiệp dư Đông Nam Á 2024 đã chứng kiến các ngôi sao golf Việt Nam toả sáng, với Hồ Anh Huy giành HCV Lion City Cup, Lê Khánh Hưng đoạt HCĐ Putra Cup, cùng với đó là hai tấm huy chương đồng đội, gồm HCB Putra Cup và HCĐ Lion City Cup. Năm ngoái, Việt Nam lần đầu tiên có HCV ở đấu trường này, thuộc về Nguyễn Đức Sơn tại Lion City Cup.

5. Đột phá sân chơi dành cho golfer trẻ

Trong năm 2024, bên cạnh giải Vô địch trẻ Quốc gia thường niên, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) tổ chức 10 chặng thuộc hệ thống VGA Junior Tour dành cho các golfer trong độ tuổi từ 8-18 tuổi. Hệ thống giải trẻ của VGA tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sân chơi giúp phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của phong trào golf tại Việt Nam.

Năm nay, nhà vô địch chặng 10 cũng như golfer có thành tích tốt nhất toàn giải, được trao thưởng 1.000 USD. Có thể nói đây là một sự thay đổi rất lớn của VGA, khuyến khích và động viên các golfer trẻ tham dự các giải đấu, qua đó thúc đẩy phát triển golf trẻ trong nước.

Bên cạnh VGA Junior Tour, các hệ thống giải đấu khác như Hanoi Junior Golf Tour và Saigon Junior Golf Tour cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và thúc đẩy phong trào golf trẻ tại Việt Nam. Đặc biệt, kết quả từ các giải đấu này còn được tính điểm trên Bảng xếp hạng Nghiệp dư Thế giới (WAGR), qua đó góp phần vào sự xuất hiện ngày càng nhiều của golfer Việt Nam trong danh sách WAGR. Hiện Việt Nam có tổng cộng 30 golfer, trong đó gồm 16 nam và 14 nữ được xếp hạng thế giới.