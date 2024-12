Các golfer hàng đầu Việt Nam có cơ hội giành suất tham dự giải major

TPO - Ba vận động viên của Việt Nam gồm Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy vinh dự được mời tham gia chương trình tập huấn AAC Academy để chuẩn bị cho giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2025.

Khoá tập huấn cho giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2025 (AAC) được tổ chức tại sân Emirates Golf Club, Dubai từ ngày 19 - 24/1/2025. Trong suốt một tuần, các vận động viên sẽ tham gia các buổi huấn luyện chuyên sâu về kỹ thuật, thể lực và chiến thuật do các huấn luyện viên danh tiếng của ACC đứng lớp.

Đây cơ hội quý giá để các vận động viên Việt Nam nâng cao kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu với các vận động viên quốc tế cũng như làm quen sân đấu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải. Giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2025 diễn ra từ ngày 23 - 26/10/2025 tại sân Emirates Golf Club, Dubai.

Ba vận động viên Việt Nam được chọn tham gia chương trình tập huấn này đều là những gương mặt nổi bật của golf Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Anh Minh hiện là golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam, với bảng thành tích đồ sộ như HCĐ cá nhân và HCB đồng đội SEA Games 32, vô địch nghiệp dư đồng đội châu Á- Thái Bình Dương 2024, vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2023, vô địch giải đồng đội Bonallack Trophy 2023, vô địch quốc gia 2022, vô địch Tiền Phong Golf Championship 2021 và 2022...

Anh Minh từng tham dự 2 kỳ ACC trước đó. Năm 2023, trong lần đầu tiên góp mặt, Anh Minh cán đích ở vị trí đồng hạng 7, trở thành golfer Việt Nam đầu tiên lọt tốp 10 kể từ khi golf Việt Nam tham dự đấu trường này vào năm 2009. Năm ngoái, golfer sinh năm 2007 xếp đồng hạng 19.

Trong khi đó, Lê Khánh Hưng từng giành HCV cá nhân và HCB đồng đội SEA Games 32, vô địch Lexus Challenge 2023...còn Đoàn Uy cũng góp mặt trong đội hình golf Việt Nam giành HCB đồng đội SEA Games 32, vô địch nghiệp dư trẻ quốc gia 2024...Cả hai golfer này từng thi đấu tại ACC 2023, cùng Anh Minh.

Giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương tổ chức từ năm 2009, do hai tổ chức sở hữu major - Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (The Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) bảo trợ.

Cũng nhờ vậy, nhà vô địch ACC sẽ có suất đấu Masters và The Open năm tiếp theo. Bên cạnh đó, golfer cán đích ở vị trí Á quân cũng có vé tham dự vòng loại của The Open. Hai giải danh giá này đều có nhà vô địch từng đấu AAC - Hideki Matsuyama (Masters 2021), Cameron Smith (The Open 2022).