10 năm không ngừng xanh hóa môi trường

TP - Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3) luôn đặt mục tiêu đảm bảo công tác sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường hướng tới phát triển toàn diện, bền vững.

Để đảm bảo môi trường lao động, phủ xanh không gian bên trong và xung quanh nhà máy, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã không ngừng nỗ lực, luôn chủ động tìm hiểu nghiên cứu đầu tư, cải tiến thiết bị nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường như cải tiến hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP và đưa vào vận hành ngay từ giai đoạn khởi động lò; chuyển đổi dầu HFO sang dùng dầu DO đốt kèm; nâng cấp, lắp đặt thêm thiết bị để đốt than trộn…Thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống phát tán bụi ra môi trường tại các khu vực có khả năng phát sinh (kiểm soát xe vận chuyển tro, xỉ; hệ thống tưới nước tự động mạch vòng, giữ ẩm, lu lèn, phủ bạt tại bãi xỉ, tăng cường hệ thống phun nước, phun sương dập bụi tại cảng nhập than, tường chắn kho than, silo tro…).

Đồng thời, Công ty kiểm soát nồng độ bụi, khí thải, nước thải, nước làm mát thông qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định. Các công trình bảo vệ môi trường vận hành an toàn, liên tục, tin cậy. Giá trị đo các thông số phát thải đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia hiện hành. Công ty thực hiện việc giám sát, quan trắc môi trường định kỳ hàng quý để đo kiểm. Các hệ thống xử lý bụi, khí thải, nước thải luôn vận hành liên tục, tin cậy theo đúng quy trình. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu tái sử dụng để cấp nước dập bụi kho than, bãi xỉ, vệ sinh băng tải than...

Ngoài ra, đơn vị đã tìm hiểu và trồng thử những cây, hoa phù hợp với thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu nắng và gió của vùng đất Tuy Phong. Kể từ khi xây dựng đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã phát động trồng được hơn 13.000 cây xanh như phi lao, hoàng yến, hoa giấy, dừa…; trồng 108.000 m2 cỏ cảnh và trên 23 ha diện tích khuôn viên đã được phủ xanh, chủ yếu là các loại cây, cỏ có khả năng chịu hạn tốt. CBCNV thường xuyên chăm sóc, tưới nước để cây phát triển tốt, tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp cho Nhà máy và Khu quản lý vận hành, trồng vườn cây ăn trái, tạo bóng mát cho con CBCNV sinh hoạt vui chơi, tránh những cái nắng oi bức của khu vực Nam Trung bộ.

Các rạn san hô, nhiều loài cá, nhím biển, nhất là cá voi xuất hiện tại Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân là minh chứng rõ ràng cho kết quả đơn vị đã đầu tư, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo môi trường tại đây.

Để đảm bảo công tác quản lý chất lượng môi trường trong xu thế phát triển hội nhập quốc tế, từ năm 2020, Công ty đã xây dựng và duy trì áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, hoạt động sản xuất kinh doanh kiên định theo mục tiêu bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển bền vững.

Trong suốt chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã nỗ lực vừa đảm bảo công tác sản xuất điện, vừa từng bước cải thiện, nâng cấp thiết bị, đảm bảo môi trường để Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ngày càng trở nên xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.