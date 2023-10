Y tế số: giải pháp mới nhất trong lĩnh vực y tế

TPO - Ngày 28/10, Trung Tâm Thông tin Y tế Quốc gia (Bộ Y tế) tham gia vào không gian đổi mới sáng tạo, tiếp cận các công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới nhất trong lĩnh vực y tế và công nghệ thông tin y tế; trưng bày, giao lưu, chia sẻ những ý tưởng, sản phẩm đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) diễn ra từ ngày 28/10 – 1/11 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cơ sở Hòa Lạc.

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia tham gia triển lãm với thông điệp “Cung cấp dịch vụ Y tế trên nền tảng dữ liệu số”, giới thiệu công việc và một số thành tựu trong lĩnh vực công nghệ và thông tin y tế.

VIIE2023 cung cấp cơ hội để thiết lập quan hệ và hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, và các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực y tế và công nghệ. Từ việc quảng bá các sản phẩm/dự án liên quan tới triển khai các Nền tảng số, cơ sở dữ liệu y tế,... để thu hút sự quan tâm từ các tổ chức trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính và công nghệ, từ đó, thiết lập, kí kết các thỏa thuận hợp tác hoặc các dự án chung trong tương lai với một số đơn vị tiềm năng nhằm hỗ trợ phát triển và mở rộng các hoạt động nhiệm vụ chuyên môn và sản phẩm Trung tâm đang thực hiện.

Tham gia VIIE2023, Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng KH&CN vào Nâng tầm Thảo dược Việt, để nghiên cứu và phát triển sản phẩm dược mĩ phẩm chất lượng cao, được chuyển giao từ các đề tài khoa học của nhiều viện, trường lớn trong và ngoài nước.

Sau một thập kỉ hình thành và phát triển, công ty đã từng bước mở rộng hệ sinh thái sản phẩm lên tới hàng chục sản phẩm như TPCN, Mỹ phẩm... CVI cũng sở hữu 3 công ty thành viên phân phối và một nhà máy dược phẩm công nghệ cao rộng hơn 1,1ha, đạt chuẩn GMP, CGMP, ISO 13485:2016, ISO 22000:2018 được đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ông Đỗ Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia cho biết: “Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ như tái cấu trúc, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, áp dụng công nghệ điện toán đám mây đáp ứng yêu cầu của việc triển khai các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu lớn của ngành.

Xây dựng Trung tâm Dữ liệu y tế của Bộ Y tế hiện đại, có quy mô đảm bảo việc triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống liên quan phục vụ công tác quản lí chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế, đảm bảo phương án dự phòng đối với các dữ liệu quan trọng của ngành y tế; kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành y tế với trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Đẩy mạnh triển khai các nền tảng số y tế, trong đó tập trung thúc đẩy triển khai Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; nền tảng quản lí tiêm chủng; nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử và nền tảng quản lí trạm y tế xã”.

Tạo dựng dữ liệu số quốc gia

Trung tâm hướng đến phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao theo quy định của pháp luật để triển khai Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, Trung tâm xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề cấp đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và thực hiện các phương án đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật. Tạo lập kho dữ liệu số ngành y tế đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu.

Ông Duy cho biết thêm, Trung tâm còn thực hiện các giải pháp, phương án kĩ thuật phát triển hạ tầng số y tế của địa phương; xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành (khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, nhân lực, thiết bị y tế, dược) phù hợp định hướng phân cấp quản lí từ trung ương đến địa phương để phát triển và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, ứng dụng các công nghệ số để khai thác dữ liệu hiệu quả phục vụ chuyển đổi số y tế.

Lấy người dân là làm trung tâm, lấy nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử là cốt lõi để tập trung số hóa dữ liệu sức khỏe của người dân trên cơ sở thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử, hình ảnh số y khoa, các ứng dụng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc và cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho các nền tảng số y tế nhằm phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Ngoài ra, triển khai các giải pháp đồng bộ, bao gồm cả thể chế, nhận thức, công nghệ để đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cũng là một trong nhiều hoạt động của Trung tâm