Xúc động với chuyến xe yêu thương của Mastercard và Payoo tại Sóng Festival

MasterCard là một loại thẻ thanh toán quốc tế do công ty MasterCard Worldwide (Công ty đa quốc gia có trụ sở ở Purchase, New York, Mỹ) liên kết với các ngân hàng để phát hành. Thẻ tín dụng MasterCard cho phép thanh toán mọi giao dịch ở cả trong nước và quốc tế. Hiện nay thẻ Mastercard đã có mặt ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Do đó, khi có thẻ Mastercard, mỗi khi ra nước ngoài bạn không phải đổi tiền trước, chỉ cần tới cây ATM có logo của Mastercard, nhập mã PIN rồi tiến hành giao dịch như thẻ ATM ở Việt Nam.