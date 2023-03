Xúc động hình ảnh các cựu tù gặp lại đồng đội kỷ niệm 50 năm 'chiến thắng trở về’

TPO - Gần 2.000 cựu tù và người thân đã cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng trong lễ kỷ niệm 50 năm ‘Chiến thắng trở về’.

Sáng 26/3, tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc (nay là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Ban Liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ‘Chiến thắng trở về’.

Đến tham dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Đặc biệt là sự có mặt của gần 2.000 đại biểu là Cựu tù và người thân gia đình từ các tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ gặp mặt, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân để non sông, đất nước Việt Nam được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

“Tôi vô cùng xúc động được đến dự lễ kỷ niệm 50 năm 'Chiến thắng trở về' của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tại “Trại giam Phú Quốc”, nơi từng là một “địa ngục trần gian”, thấm đẫm máu đào của hàng vạn chiến sĩ cách mạng Việt Nam và đồng bào, đồng chí của chúng ta bị địch bắt tù đày trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược", Đại tướng Lương Cường bày tỏ.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” là sự kiện có ý nghĩa to lớn nhằm tri ân và tôn vinh những cống hiến, hy sinh cao cả của các chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí bị địch bắt, tù đày; đây cũng là một trong những nội dung, hình thức giáo dục sinh động, chân thực và thuyết phục đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau về truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Có mặt tại buổi lễ, các chú, các bác cựu tù vô cùng xúc động khi được gặp lại những người bạn, người đồng đội, đồng chí đã cùng sát cánh bên nhau. Những cái ôm đồng đội không còn được chặt, những bước chân không oai hùng, vững chãi như ngày nào nhưng trong ánh mắt của các chú, các bác – những người tù cộng sản vẫn ánh lên sự kiên cường đầy tự hào và hạnh phúc trong ngày gặp lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên những gò má nhăn nheo, đen sạm, giọt nước mắt của sự tự hào và hạnh phúc vì mình còn sống, còn gặp lại nhau.

Ông Đỗ Khối, Hội trưởng Hội tù yêu nước tỉnh Thừa Thiên- Huế, cũng là một trong những cựu tù Phú Quốc bộc bạch: "Trong tù dù điều kiện thiếu thốn, dù bị đánh đập tra tấn dã man nhưng những chiến sỹ cách mạng vẫn yêu thương, đùm bọc, động viên nhau giữ trọn phẩm giá, khí tiết của người chiến sỹ quân giải phóng để đợi ngày trở về, đợi ngày toàn thắng. Tôi bị giam ở đây 5 năm, đến tháng 3 năm 1973 mới được trao trả. Tất cả mùi đắng cay của bọn địch ở đây tôi đã nếm trải đủ nhưng với ý chí, với lòng quyết tâm với sự tin tưởng vào đảng vào quân đội nên tôi mới tồn tại, trở về”.

Cựu tù Nguyễn Minh đến từ TP. Hồ Chí Minh xúc động chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi trở về đây. Hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày 'chiến thắng trở về', tôi rất hạnh phúc, rất xúc động nên gặp lại số anh em cũ thì tay bắt mặt mừng nhưng cũng nhớ những người đồng đội đồng chí đã hy sinh”.

Dịp này, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tặng 100 phần quà cho cựu tù và 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 gói quà trị giá 500.000 đồng).

Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng 10 phần quà cho cựu tù và 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng). Ban Liên lạc toàn quốc tặng 100 phần quà cho các cựu tù, mỗi phần quà 500.000 đồng bằng tiền mặt và 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà 400.000 đồng bằng tiền mặt).