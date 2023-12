Xuân mới rước an, tròn năm hạnh phúc cùng Bảo Việt nhân thọ

Tết Nguyên Đán là ngày tết quan trọng nhất trong tâm thức người Việt. Theo quan niệm, Tết là khởi đầu cho một năm mới với nhiều dự định tốt lành. Bên cạnh việc du xuân, lễ chùa cầu an, tết này các gia đình Việt có thể cùng Bảo Việt Nhân thọ chủ động rước “An” về nhà với món quà mang lại sự An tâm và Chu toàn cho một năm mới an khang, hạnh phúc, đủ đầy.

"Xuân mới rước An – tròn năm Hạnh phúc"

Tết là khởi đầu cho một năm mới. Đón tết đủ đầy, thuận lợi, hanh thông thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn. Chính vì vậy, Tết luôn là dịp được các gia đình sửa soạn chu đáo và gửi gắm nhiều ước vọng. Theo phong tục, bên mâm cơm thờ cúng tổ tiên hay trong các chuyến du xuân lễ chùa, các gia đình thường thành tâm cầu an, mong một năm mới an lành, hạnh phúc sẽ tới.

“Năm mới, tôi thường cầu an về sức khỏe đầu tiên. Vì sức khỏe là điều quan trọng nhất, có sức khỏe mới chăm lo cho gia đình và phấn đấu sự nghiệp được” – anh Sơn (29 tuổi, Nghệ An) hào hứng chia sẻ.

“Với tôi thì cầu an là cầu cho mình có được sự an vui trong tinh thần để vui vầy bên con cháu” – ông Thám (69 tuổi, Hà Nội) không giấu nổi niềm vui khi nhìn con cháu.

Chị Mừng (36 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Năm mới mong nhất là có được tài chính vững vàng, để cuộc sống được thảnh thơi hơn, tương lai con cái cũng tốt đẹp hơn.”

Khởi đầu năm mới bằng sự bình an trong lòng là tín hiệu cho một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thấu hiểu điều đó, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình đầu xuân " Xuân mới rước An – tròn năm Hạnh phúc " với gần 30.000 quà tặng “An” ý nghĩa và hơn 1.000 quà tặng “Sum vầy” cho các khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ trên toàn quốc. Món quà là lời chúc năm mới An khang, gửi trao sự An yên và Bảo vệ chu toàn mà Bảo Việt Nhân thọ dành tặng cho các gia đình Việt trên hành trình xây dựng cuộc sống Hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy. Chương trình được diễn ra từ ngày 02/01/2023 đến hết ngày 10/03/2024 trên toàn quốc. (Chi tiết tại https://bit.ly/baoctkmnammoi2024 )

Bảo Việt Nhân thọ - điểm tựa An vững vàng cho các gia đình Việt

Được thành lập từ năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đầu tiên, đặt nền móng cho ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trải qua gần 30 năm dựng xây và phát triển, đến nay, Bảo Việt Nhân thọ đã có được mạng lưới vững chắc với 76 công ty thành viên, hơn 400 văn phòng giao dịch phủ rộng đến tận tuyến huyện và xã trên cả nước. Tính đến nay, Bảo Việt Nhân thọ đã phục vụ cho gần 18 triệu lượt khách hàng, bảo vệ và hoạch định tài chính cho hàng triệu các gia đình Việt, chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 66.000 tỷ đồng, đồng thời đầu tư trở lại nền kinh tế gần 145.000 tỷ đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Luôn hoạt động vì lợi ích của người Việt, Bảo Việt Nhân thọ đã nỗ lực nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm bảo hiểm ngày càng ưu việt, đáp ứng nhu cầu được bảo vệ và an tâm của các gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống. Nổi bật có thể kể đến các sản phẩm An Khang Hạnh phúc, An Phát Cát Tường, An Khoa Trạng Nguyên, … được đông đảo các gia đình Việt lựa chọn là giải pháp bảo vệ tài chính vững chắc. Các Sản phẩm và dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ đã được vinh danh “Thương hiệu Quốc gia 2022” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, khẳng định chất lượng và uy tín của Bảo Việt Nhân thọ trên thị trường. Sản phẩm An Khang Hạnh Phúc còn nhận được giải thưởng “Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2023” do Tạp chí Đánh giá ngân hàng và tài chính toàn cầu bình chọn.

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, Bảo Việt Nhân thọ cũng không ngừng triển khai các chương trình cộng đồng ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Nổi bật là chương trình “Quỹ xe đạp chở ước mơ” đã trao tặng gần 33.000 chiếc xe đạp, 7.000 chiếc balo, gần 1.000 bộ sách và hàng chục nghìn quà tặng thiết thực cho trẻ em nghèo hiếu học trên khắp mọi miền của tổ quốc. Hơn 16.000 người dân nghèo và gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã được khám bệnh miễn phí. Chương trình Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức thường niên đã lan tỏa tinh thần sống an lạc, sống xanh, sống chủ động tới hàng triệu người dân trên cả nước.

Năm 2023, với những cố gắng và đóng góp tích cực, Bảo Việt Nhân thọ đã vinh dự nhận được hai giải thưởng quốc tế "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho gia đình Việt Nam 2023”, 7 năm dẫn đầu “Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam”; Trước đó, Bảo Viêt Nhân thọ đã được bình chọn là “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2022”, “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đổi mới vượt bậc Việt Nam 2022” và nhiều giải thưởng cao quý khác.