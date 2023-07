Xử phạt người xúc phạm lực lượng chữa cháy

TPO - Nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Tĩnh vừa bị phạt 5 triệu đồng vì đã có những bình luận sai sự thật về lực lượng tham gia chữa cháy.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an huyện Đức Thọ xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với H.Đ.C. (SN 1992, trú tại Tân Dân, Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực chữa cháy tại nhà ông Đặng Hữu Minh tại thôn Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

Thời điểm này có một tài khoản bình luận với nội dung: “Mất 10 củ cho xxx chữa cháy rồi”. Xác định người sử dụng tài khoản là C., Công an huyện Đức Thọ tiến hành triệu tập đối tượng lên trụ sở làm việc để làm rõ hành vi bình luận trên mạng xã hội của mình.

Tại cơ quan công an, đối tượng H.Đ.C. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Hiện, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính mức tiền 5 triệu đồng đối với H.Đ.C. về hành vi trên.