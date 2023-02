Xử phạt cửa hàng xăng dầu tự ý ngừng bán

TPO - Một cửa hàng xăng dầu ở huyện rẻo cao Hướng Hóa đã bị Cục Quản lý thị trường Quảng Trị ra quyết định xử phạt vì tự ý ngừng bán hàng.

Chiều 4/2, Cục Quản lý thị trường Quảng Trị cho hay, qua kiểm tra thực tế, Đội Quản lý thị trường 2 phát hiện Cửa hàng xăng dầu Hướng Phùng (đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) của Công ty TNHH An Thái, treo biển hết xăng, ngừng bán hàng, song chưa thực hiện việc thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương Quảng Trị.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với Cửa hàng xăng dầu Hướng Phùng với số tiền 15 triệu đồng về hành vi ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, Bộ Công Thương đã vừa ban hành các quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 6 thương nhân từ ngày 27/2 tới. Quản lý thị trường cũng cho biết đã ra quyết định xử phạt nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu có vi phạm.

Các thương nhân phân phối bị thu hồi giấy phép gồm: Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà (Hà Tĩnh), Công ty TNHH MTV Dầu khí Bông Sen Vàng (Cần Thơ), Công ty CP Thương mại dầu khí Đại Long, Công ty CP xăng dầu An Hữu Trà Vinh, Công ty CP Dầu khí Rồng Vàng (Hà Nội) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Petro Oil An Giang (An Giang).

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải gửi bản chính giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối về Bộ trước ngày 15/3.

Theo quy định của Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu là doanh nghiệp được mua xăng dầu của tối đa 3 đầu mối để phân phối lại cho các tổng đại lý, đại lý và doanh nghiệp bán lẻ. Đồng thời, các thương nhân phân phối được quyền bán lẻ trực tiếp xăng dầu trong hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình.