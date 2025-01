Xử lý việc một xã ở Thái Bình bán, giao thầu đất trái thẩm quyền

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Trịnh Văn Ngọc, trú tại thôn Lưu Xá Nam (xã Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình) tố cáo UBND xã Canh Tân đã bán đất, giao thầu đất không đúng thẩm quyền, để một số hộ dân tự ý xây dựng công trình trái phép tại địa phương. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND huyện Hưng Hà có văn bản trả lời (đồng thời gửi kèm quyết định số 801, ngày 4/8/2023 của UBND huyện Hưng Hà) để làm rõ về tố cáo trên. Theo Quyết định số 801, trước đây, thực hiện việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, các hộ dân thôn Lưu Xá Nam đã tự nguyện đóng góp 10 m2/sào đất nông nghiệp mỗi hộ để đắp bờ vùng, bờ thửa và giao thông nội đồng tại địa phương. Với tổng diện tích đóng góp được 7.997 m2, thôn Lưu Xá Nam đã sử dụng 5.165 m2 đất để đắp bờ vùng, bờ thửa và giao thông nội đồng; còn 2.831 m2 đất được dồn gọn lại để cho nhân dân nhận thầu khoán sản xuất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nước thải nuôi lợn của một số hộ dân gần đó, phần đất nói trên đã không có ai nhận thầu khoán. Năm 2014, theo đề nghị của hộ bà Trần Thị Giỏ, UBND xã Canh Tân và thôn Lưu Xá Nam đã giao 4 sào đất từ diện tích đất nói trên cho bà, thu 230 triệu đồng. Qua xác minh, UBND xã Canh Tân đã nộp ngân sách nhà nước 100 triệu đồng, còn lại 130 triệu đồng đã thanh toán cho một số cá nhân đã thi công xây dựng các tuyến bờ bao đường giao thông nội đồng của thôn Lưu Xá Nam. Như vậy, việc UBND xã Canh Tân đã giao đất cho bà Giỏ là không đúng thẩm quyền, vi phạm điều 59 Luật Đất đai năm 2013; không nộp ngân sách số tiền 130 triệu đồng đã vi phạm khoản 1, điều 5 Luật Kế toán năm 2015.

Quyết định 801 cũng cho biết, tại xã Canh Tân có một số diện tích đất bị một số hộ dân ở liền kề lấn chiếm. Năm 2014, UBND xã Canh Tân đã họp và thống nhất ký hợp đồng cho 7 hộ dân nhận thầu phần đất này (tổng diện tích 257 m2) với thời hạn 50 năm, thu tiền một lần với giá 255.000 đồng/m2. Sau khi nhận thầu, các hộ dân đều san lấp mặt bằng để trồng hoa màu, trong đó có hộ dân xây công trình phụ trên đất đã thuê, có hộ đã láng đất thành sân rồi lợp mái tôn trên một phần diện tích đất. Như vậy, việc UBND xã Canh Tân ký hợp đồng cho 7 hộ dân thầu đất công ích với thời hạn 50 năm là không đúng với quy định tại khoản 5, điều 126 và khoản 3, điều 132 Luật Đất đai năm 2013.

Đối với những sai phạm trên, ngày 27/11/2023, UBND huyện Hưng Hà đã ban hành văn bản (số 1366) chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo nội dung của Quyết định 801. Trước đó, ngày 18/8/2023, UBND huyện Hưng Hà đã ban hành quyết định (số 5787) thu hồi số tiền 130 triệu đồng UBND xã Canh Tân đã thu nhưng để ngoài sổ sách để nộp vào kho bạc nhà nước huyện Hưng Hà. Bên cạnh đó, UBND huyện Hưng Hà cũng chỉ đạo UBND xã Canh Tân rà soát lại toàn bộ các trường hợp thuê đất công ích tại địa phương để hủy bỏ hoặc thanh lý hợp đồng thuê đất không bảo đảm quy định của Luật Đất đai năm 2013.

2. Đơn của các hộ dân trú tại các huyện Tiên Du, thị xã Quế Võ, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tố cáo giám đốc một công ty có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức huy động vốn để đầu tư vào dự án đất để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các hộ dân nói trên. Trước sự việc này, các hộ dân đã tố cáo sự việc, yêu cầu xử lý hình sự giám đốc công ty nói trên với tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Ngày 10/12/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Bắc Ninh có văn Bản (số 560) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Đối với vụ án trên, ngày 14/12/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh (PC03) đã tiến hành thụ lý để giải quyết vụ việc. Tiếp đó, ngày 15/12/2023, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã phân công một Phó Viện trưởng và điều tra viên để kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tố giác tội phạm nói trên.

Sau khi thụ lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh, đồng thời yêu cầu nhiều cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ để đánh giá hành vi vi phạm của giám đốc công ty nói trên. Tuy nhiên, đến ngày 12/4/2024 là hết thời hạn để giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, các tổ chức, cá nhân vẫn chưa cung cấp được chứng cứ có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Vì vậy, ngày 12/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định (số 696) tạm đình chỉ việc xử lý nguồn tin về tố giác tội phạm. Viện KSND tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp với Cơ quan điều tra kiểm tra, kiểm sát để phục hồi vụ việc khi lý do tạm đình chỉ không còn.