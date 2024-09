Xử lý hàng loạt điểm gửi xe tự phát, 'chặt chém' quanh hồ Hoàn Kiếm dịp nghỉ lễ 2/9

TPO - Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi. Nắm bắt tâm lý, nhu cầu, nhiều điểm gửi xe không phép “mọc” lên, thu giá vé tăng gấp nhiều lần so quy định. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, lập biên bản 3 bãi xe tự phát, tạm giữ nhiều phương tiện...





Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tối ngày 2/9, các tuyến phố lân cận khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm rơi vào tình trạng ùn tắc nặng nề. Các điểm trông giữ xe có phép và tự phát trên các phố Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Lò Sũ, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Nguyễn Hữu Huân… đều trong tình trạng "quá tải". Nhiều điểm, xe máy để kín vỉa hè; thậm chí tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Theo khảo sát của phóng viên, phần lớn các điểm trông giữ xe xe tại đây đều áp dụng mức giá từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/lượt xe máy, ô tô trung bình 100.000 đồng/lượt.

Đơn cử, trên phố Hàng Bài, tại một điểm trông giữ xe khu vực trước trường THCS Trưng Vương (26 Hàng Bài), bảng niêm yết giá gửi xe đã bị che lại bởi một tấm giẻ. Tại đây, xe máy đã để chật kín vỉa hè. Lòng đường cũng bị chiếm dụng thành nơi gửi xe máy. Một nhân viên thu vé cho biết: "Trên vỉa hè là của bãi khác, mình làm dưới đường. Xe máy 20.000 đồng/lượt".

Cách đó không xa, tại địa chỉ số 17 Hàng Bài, một điểm trông xe khác không có bảng niêm yết giá và thu 40.000 đồng/lượt xe máy. Tại địa chỉ số 22 Hàng Bài, lòng đường cũng bị chiếm dụng, giá vé gửi xe máy đội lên tới 50.000/lượt. Tại các phố Lò Sũ, Cầu Gỗ, Hàng Gai..., giá vé gửi xe cũng tăng lên từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/lượt xe máy.

Việc thu giá vé quá cao khiến nhiều người dân không khỏi bức xúc. Anh N.X.H (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng gia đình đến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm vào tối 2/9 để vui chơi đã phải gửi xe máy trên phố Hàng Bài với mức giá 50.000 đồng/lượt. Trong khi đó, mức giá gửi xe máy cao nhất được UBND TP Hà Nội quy định là 8.000 đồng/lượt. “Đây là mức giá quá cao so với quy định. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải chấp nhận”, anh H. lắc đầu ngán ngẩm.

Tương tự, Anh N.V.Đ (TP Hưng Yên) gửi xe máy với giá 40.000 đồng/lượt chia sẻ: “Dù cho ngày lễ có đông khách hơn nhưng không có nghĩa họ được phép tăng giá quá cao như vậy. Tình trạng chặt chém sẽ để lại cảm nhận không tốt đối với khách khi đến đây”.

Phóng viên Tiền Phong đã báo sự việc với Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Ngay sau khi nhận được phản ánh, lực lượng Công an phường Hàng Bài đã nhanh chóng có mặt, kiểm tra các điểm trông giữ xe.

Sáng ngày 3/9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an phường Hàng Bài cho biết, tối ngày 2/9, lực lượng công an phường đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý 3 trường hợp bãi xe không phép trên phố Hàng Bài, đồng thời tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm.

Công an đề xuất giải pháp 'dẹp loạn' bãi xe tự phát

Theo vị lãnh đạo công an phường Hàng Bài, vào những dịp lễ lớn, nhu cầu gửi xe của người dân tăng cao. Trong khi đó, số lượng điểm trông giữ xe có phép lại khá hạn chế, tạo điều kiện cho các bãi xe không phép "mọc" lên. Để ngăn chặn tình trạng này, công an phường Hàng Bài thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các điểm trông giữ xe trong khu vực. Các bãi xe không phép khi bị phát hiện đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, công an phường cũng tuyên truyền người dân không tự ý trông giữ xe trái phép.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, công an phường Hàng Bài đề xuất, trong các dịp lễ lớn, các khu vực có diện tích rộng, không sử dụng trong ngày lễ như sân trường THCS Trưng Vương... cần cấp phép sử dụng tạm thời làm điểm trông giữ xe hợp pháp. Điều này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn ngăn chặn tình trạng chặt chém giá vé tại các điểm trông giữ xe không phép.

Tình trạng chặt chém giá vé gửi xe quanh khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm trong các dịp lễ lớn không phải là vấn đề mới. Điều này không chỉ làm giảm chất lượng trải nghiệm của người dân và du khách mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch của Hà Nội. Tuy nhiên, việc giải quyết dứt điểm tình trạng này còn là một bài toán khó.

Theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND TP.Hà Nội hiện vẫn còn áp dụng, giá gửi xe ban ngày và ban đêm lần lượt với xe đạp từ 3.000 đồng - 5.000 đồng; xe máy là 5.000 đồng - 8.000 đồng/lượt; ôtô từ 30.000 đồng - 50.000 đồng/lượt.