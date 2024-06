Xoài Non ly hôn

TPO - Sau nhiều tuần lảng tránh câu hỏi của khán giả về thông tin chia tay, Xoài Non vừa lên tiếng thông báo chia tay streamer, thiếu gia Xemesis (Hiếu Nghiêm).

Ngày 16/6, Xoài Non cho biết đã chia tay chồng thiếu gia. Trên trang cá nhân 770.000 người theo dõi và fanpage Xoài Non Official, nữ diễn viên chia sẻ thông tin kết thúc mối quan hệ với doanh nhân Xemesis (Hiếu Nghiêm).

"Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người luôn yêu thương và ủng hộ Xoài Non - Xemesis. Sau đó tôi phải nói lời xin lỗi mọi người khi chia sẻ thông tin chúng tôi đã chia tay", Xoài Non chia sẻ.

Sau lời cảm ơn và xin lỗi người hâm mộ, Xoài Non nhắn nhủ doanh nhân Hiếu Nghiêm: "Cảm ơn anh đã giúp em có thanh xuân tươi đẹp", kèm theo bức ảnh nữ diễn viên khóc trong lễ cưới năm 2020.

Thông tin Xoài Non chia sẻ chuyện tình cảm rạn nứt đang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau nửa giờ, bài viết có gần 200.000 lượt tương tác, 13.000 lượt chia sẻ và loạt bình luận an ủi của đồng nghiệp và người hâm mộ.

Xemesis cũng thông báo chuyện chia tay trên trang cá nhân.

"Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với em. Cảm ơn vì những gì em đã làm cho anh suốt 6 năm qua, những gì em đã chịu đựng suốt thời gian bên nhau. Mong em luôn tươi cười như là em của trước đây", Xemesis gửi lời đến Xoài Non.

Hai ngày trước, giữa lúc cộng đồng mạng chỉ ra nhiều dấu hiệu cho thấy Xoài Non đã chia tay, cô đăng MV của Lou Hoàng lên trang cá nhân kèm caption ẩn ý: "Mình từng yêu nhau đến vậy giờ chỉ còn đôi mắt sâu cay. Ngày đẹp trời để nói chia tay".

Tuy chia sẻ MV với mục đích giới thiệu sản phẩm âm nhạc do cô đóng nữ chính, nhiều người cho rằng dòng trạng thái của Xoài Non chứa ẩn ý, nhất là việc Xoài Non và Xemesis hoàn toàn im lặng trước tin đồn chia tay, khác với những lần đáp trả trước.

Tin Xoài Non và Xemesis gặp trục trặc hôn nhân được khán giả chia sẻ từ tháng 5. Nhiều người chỉ ra nữ diễn viên và chồng doanh nhân không còn tương tác, hạn chế nói về nhau.

Đầu tháng 6, bác sĩ Thịnh chia sẻ chuyện cặp vợ chồng trục trặc hôn nhân do vấn đề con cái. Tuy không nhắc tên nhưng việc đăng hình ảnh có Xemesis, sau đó nhanh chóng xóa bài khiến Xemesis - Xoài Non bị gọi tên.

Trước đó, Xoài Non liên tục né tránh vấn đề gia đình. Trong một lần livestream, cô vội vã tắt sóng, bảo "có việc gấp" khi gặp câu hỏi về Xemesis. Ở lần khác, Xoài Non không trả lời khán giả về tin đồn ly hôn, chỉ úp mở "chuyện của người khác".

"Các bạn muốn nghe nhưng vấn đề người ta không muốn chia sẻ thì sao? Đây là chuyện cuộc sống của người ta mà? Các bạn đòi hỏi biết thông tin đó làm gì? Tại sao người khác phải có trách nhiệm nói cho bạn nghe vấn đề họ đang gặp phải?", Xoài Non trả lời.

Xoài Non và Xemesis kết hôn tháng 11/2020. Hôn lễ của hot girl, diễn viên cùng streamer thuộc nhóm Tứ hoàng nổi tiếng nhất Việt Nam thu hút lượng lớn người quan tâm. Lúc đó, khán giả để ý đến nhan sắc của cô dâu 20 tuổi và dàn siêu xe đón dâu của chú rể lớn hơn cô dâu 13 tuổi.

Xemesis sinh năm 1989 và là một trong 4 streamer nổi tiếng nhất Việt Nam (cùng Độ Mixi, ViruSs, PewPew). Ngoài ra, Xemesis được biết đến với thú chơi siêu xe, đồ hiệu, gia đình kinh doanh chuỗi cửa hàng xe máy ở TPHCM. Vì vậy, anh được người dùng mạng xã hội gọi là streamer giàu nhất VIệt Nam.

Xoài Non tên thật là Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 2002. Cô là hot girl nổi tiếng với loạt ảnh học sinh trung học. Sau này cô hoạt động mạnh trong lĩnh vực livestream, làm diễn viên đóng MV, mẫu ảnh.