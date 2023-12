Xóa sổ nhiều nhóm cướp lộng hành

Khuya 14/11, ông P.V. (42 tuổi, quê Quảng Nam) điều khiển xe máy lưu thông đến chân cầu 1A trên đường Trần Hải Phụng (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thì bất ngờ bị 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy chặn đường.

Nhóm này dùng kéo, dao bấm đe dọa khống chế ông V. và cướp 1 điện thoại di động, 1 nhẫn có đính đá quý, chiếc ví bên trong có hơn 1 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát. Bị cướp tài sản, ông V. nhanh chóng đến Công an xã Vĩnh Lộc B trình báo.

Chưa đầy 2 ngày sau, các trinh sát Công an huyện Bình Chánh đã lần lượt bắt giữ toàn bộ các thành viên trong nhóm cướp nguy hiểm, thu hồi tang vật trả lại cho nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận do cần tiền tiêu xài, chơi game nên khi nghe S. bàn kế hoạch đi cướp tài sản thì cả nhóm đồng ý. Khuya 14/11, cả nhóm chặn đầu xe ông V. và cướp số tài sản trên.

Sáng 15/11, các đối tượng mang chiếc nhẫn của ông V. đi bán được 1,1 triệu đồng. Số tiền này, S. chia mỗi người 200 nghìn đồng, số còn lại dùng để trả tiền nước; riêng điện thoại của ông V., một thành viên trong nhóm giữ lại để sử dụng.

Tương tự, 3 đối tượng là Đặng Tuấn Linh (33 tuổi, ngụ quận 7), Nguyễn Ngọc Hợp (20 tuổi, ngụ quận 11) và Trần Cường (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) do cần tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng nên đã thuê phòng khách sạn lưu trú, lên kế hoạch đi cướp.

Tối 21/11, nhóm của Linh đã tổ chức cướp giật điện thoại Samsung A23 của người phụ nữ chưa rõ lai lịch ở gần trụ sở UBND quận Tân Phú và điện thoại iPhone 12 Pro Max của chị H.T.K.T. (23 tuổi, ngụ ở cư xá Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú).

Sau 2 phi vụ trên, 3 đối tượng cướp giật nói trên đã “hội quân” tại khách sạn trên đường Tân Quý (phường Tân Quý, quận Tân Phú) và thống nhất bán 2 điện thoại cho một người tên Ca được khoảng 7 triệu đồng. Chúng dùng số tiền trên vào việc trả tiền thuê phòng, còn lại chia nhau.

Tại hội nghị giao ban Công an TPHCM tháng 11, Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai lực lượng, tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề; tập trung đấu tranh với tội phạm băng nhóm, tội phạm liên quan tín dụng đen, tội phạm đường phố, tội phạm ma túy… và các loại tội phạm có xu hướng tăng cao dịp cuối năm như: đánh bạc, buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ…