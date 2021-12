Xét xử vụ 4 người bị vùi chết do tai nạn lao động ở Phú Thọ

TPO - Hôm nay (14/12), TAND TP Việt Trì, Phú Thọ quyết định mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động…" khiến 4 người chết xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, bị can Lê Quang Hưng (SN 1980, trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ là lao động tự do) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Hưng bị cáo buộc đã gây ra vụ tai nạn lao động sạt lở ta luy tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (Trung tâm), làm chết 4 người vào ngày 1/9/2020.

Những người tiến hành tố tụng gồm: Ông Lê Anh Tuấn, thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa; Hội thẩm nhân dân gồm: Ông Lê Minh Tranh và bà Nguyễn Thị Hương…

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa có ông Hà Đức Nghiệp - Kiểm sát viên; Đại diện Viện KSND TP Việt Trì có ông Chu Ngọc - Kiểm sát viên.

Vụ án này do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Kết luận điều tra và VKSND tỉnh Phú Thọ ra Cáo trạng nhưng đưa về TAND TP Việt Trì (Tòa cấp huyện) để xét xử sơ thẩm.

Trước đó, ngày 25/11, HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà sơ thẩm. Lý do phía đại diện người bị hại có 1 người đến tham dự. Về phía nhân chứng cũng không có mặt đầy đủ theo giấy mời và giấy triệu tập. Ngoài ra, phía Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp (Trung tâm) vắng mặt người đại diện pháp luật. Vì thiếu vắng quá nhiều người tham gia tố tụng nên đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Sau quá trình hội ý, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng của VKS ngày 1/9/2020, xảy ra vụ sạt lở đất tại khu vực xây dựng kè ta luy phía sau Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, khiến 4 người đang buộc sắt ở hố móng bị đất vùi lấp, tử vong.

Sau đó, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Hưng (SN 1980, trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ là lao động tự do) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi đông người".

Theo cáo buộc, Hưng nhận công việc nhưng không đánh giá được yếu tố nguy hiểm tại công trình, không có giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động khi cào gạt đất ta luy theo phương thẳng đứng và buộc sắt dưới hố móng…

Cũng theo cáo trạng, Hưng thông qua sự giới thiệu của anh Tạ Tiến Tùng (cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Linh- đơn vị nhận thầu một số công trình của Trung tâm) đã ký Hợp đồng nhận thầu số 5 ngày 19/8/2020 với ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm nhận làm công việc dọn dẹp vệ sinh và gia cố tường rào phía sau của Trung tâm với giá 20,9 triệu đồng.

Sau đó, Hưng thuê anh Hoàng Văn Hoa đến gia cố tường rào, bạt ta luy theo phương thẳng đứng và đào hố móng. Đồng thời, Hưng thuê anh Trần Đạt Khanh buộc sắt hố móng nên anh này đã gọi thêm 11 lao động khác đến làm cùng.

Sáng 1/9/2020, khi mọi người đang buộc sắt dưới hố móng thì xảy ra vụ sạt lở đất.