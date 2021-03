Xét xử nam tiếp viên Vietnam Airlines làm lây lan dịch COVID-19

TPO - Liên quan đến nhóm 'quái xế' chặn cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây làm đường đua, qua trích xuất camera giao thông và làm việc với các đơn vị liên quan, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đã xác định được nhóm người cầm đầu.

TPO - Trong lúc uống trà tranh, bị cáo cho rằng bị hại “nhìn đểu” mình nên 2 bên rút dao chém nhau bất chấp mọi người can ngăn.

TPO - Ngày 29/3, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TT-Huế) vừa triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng (số 7 Phùng Chí Kiên, TP Huế), bắt giữ 47 đối tượng liên quan.