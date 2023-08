TPO - Xem trực tiếp nữ Hà Lan vs nữ Nam Phi trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 09h00 ngày 6/8.

Thông tin trước trận đấu nữ Hà Lan vs nữ Nam Phi

Tuyển nữ Hà Lan và tuyển nữ Nam Phi sẽ gặp nhau tại sân vận động Sydney vào lúc 09h00 hôm nay. Đây là vòng đấu knock-out của World Cup nữ 2023, và các “đại gia” bắt đầu chứng tỏ sức mạnh của mình.

Ở hai trận đầu tiên của vòng 1/8, Tây Ban Nha và Nhật Bản đã lần lượt đánh bại Thụy Sĩ và Na Uy một cách đầy thuyết phục. Vì vậy, các chuyên gia tin rằng Hà Lan sẽ dễ dàng giải mã “hiện tượng” Nam Phi trong màn so tài sáng nay.

Cho dù mất chân sút chủ lực Vivianne Miedema nhưng Hà Lan vẫn vượt qua vòng bảng tương đối dễ dàng. Ở trận cuối cùng ở vòng bảng, đội bóng của HLV Andries Jonker đã phô diễn tài năng khi ghi 7 bàn thắng vào lưới tuyển nữ Việt Nam. Trước đó, họ cũng hòa đương kim vô địch Mỹ trong thế lấn lướt.

Ngược lại, Nam Phi khiến người hâm mộ sửng sốt. Từ chỗ thua ngược Thụy Điển vào phút chót, Nam Phi đã hòa Argentina trên thế thắng trước khi đánh bại Italia để giành vé vào vòng 1/8 đầy kịch tính. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của đại diện châu Phi là hàng thủ thiếu chắc chắn. Trong 3 trận đấu đã qua, họ luôn thủng lưới 2 bàn mỗi trận. Trước Hà Lan sở hữu một loạt chân sút xuất sắc, rất khó cho Nam Phi đứng vững.

Xem trực tiếp nữ Hà Lan vs nữ Nam Phi trên kênh nào, ở đâu?

Tại Hà Lan, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Hà Lan, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Hà Lan vs nữ Nam Phi trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Hà Lan vs nữ Nam Phi (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/