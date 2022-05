Xe SUV đang ngày càng trở nên an toàn hơn

TPO - Kết quả thử nghiệm mới tại Mỹ chứng minh tính an toàn của những mẫu xe SUV đã có sự cải thiện đáng kể.

Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (IIHS) thường xuyên cập nhật các tiêu chí đánh giá cho các bài kiểm tra tổng thể về độ an toàn của xe và một trong những bổ sung mới nhất là bài kiểm tra va chạm từ phía bên. Thử nghiệm mới này được đưa ra nhằm giải quyết các vụ va chạm ở tốc độ cao dẫn đến thương tích nghiêm trọng và tử vong.

IIHS gần đây đã công bố kết quả thử nghiệm này với các SUV hạng trung năm 2022, và mặc dù đã có những cải tiến đáng kể khi nhìn toàn diện, nhưng vẫn có một số sự thất vọng.

Khi IIHS thông báo về việc áp dụng bài kiểm tra va chạm bên nghiêm ngặt hơn vào tháng 10 năm ngoái, chỉ một trong số hai mươi chiếc SUV được thử nghiệm đạt được xếp hạng tốt, trong khi những chiếc còn lại bị đánh giá hạng kém. Tuy nhiên, hiện tại, mười trong số 18 mẫu xe hạng trung đã giành được xếp hạng tốt.

Mười chiếc đó là Lincoln Aviator, Subaru Ascent, Ford Explorer, Infiniti QX60, Toyota Highlander, Nissan Pathfinder, Mazda CX-9, Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas Cross Sport và mẫu xe điện duy nhất được thử nghiệm, Volkswagen ID.4. Chevrolet Traverse và Buick Enclave đã đạt được xếp hạng chấp nhận được, trong khi Hyundai Palisade, Kia Telluride, Jeep Wrangler, Honda Passport, Honda Pilot và Nissan Murano có xếp hạng thấp.

Đây là sự bất ngờ đối với một số nhà sản xuất, đặc biệt là Kia và Hyundai, những hãng SUV hạng trung, với Telluride và Palisade luôn được coi là đại diện cho sự an toàn.

Độ an toàn là vấn đề đang được quan tâm hơn bao giờ hết khi nước Mỹ phải đối mặt với tỷ lệ tử vong do tai nạn đường bộ tồi tệ nhất trong 16 năm qua. IIHS cho biết, người điều khiển xe ô tô có xếp hạng an toàn tốt có nguy cơ tử vong trong một vụ va chạm bên trái thấp hơn 70%. Theo thống kê, các vụ va chạm bên hông vẫn chiếm 23% số ca tử vong của người ngồi trên xe vào năm 2020.

Thử nghiệm mới nêu bật nguy cơ chấn thương vùng xương chậu nghiêm trọng. Những chiếc xe như Atlas, Atlas Cross Sport, Highlander, Pathfinder và QX60 được xếp hạng thử nghiệm tốt, nhưng vẫn cho thấy nguy cơ chấn thương xương chậu ở mức trung bình. Palisade, Telluride và Murano đều cho thấy khả năng cao hành khách bị chấn thương nặng. Nhìn chung, Mazda CX-9 và Volkswagen ID.4 hoạt động tốt nhất trong vấn đề này.

Kỹ sư nghiên cứu cao cấp của IIHS, Becky Mueller, cho biết: "Thật đáng khích lệ khi thấy rất nhiều xe SUV hạng trung từ các nhà sản xuất ô tô khác nhau giành được xếp hạng tốt trong cuộc đánh giá khó khăn này”.

Quốc Bình