Xe máy bị cuốn vào gầm đầu kéo, hai vợ chồng thương vong

TPO - Trong lúc qua đường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, đôi vợ chồng bị hất văng xa hàng chục mét. Vụ tai nạn khiến 1 người chết, người còn lại bị thương.

Chiều 16/12, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Theo camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h ngày 15/12 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xóm 6, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

Thời điểm này, anh T.V.H (trú xóm 6, xã Nghĩa Bình) điều khiển xe máy mang BKS 37X4 -1867, chở theo vợ là chị Đ.T.H trên đường đi làm.

Lúc này, vợ chồng anh H. đi qua đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị một chiếc xe đầu kéo chở keo hướng Nam – Bắc lao tới tông phải. Vụ việc khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, hai vợ chồng anh H. bị hất văng xa hàng chục mét, bất tỉnh.

Cả hai nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng nên chị H. đã tử vong, còn người chồng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ phối hợp với Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.