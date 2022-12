5 xe tải va chạm liên hoàn trên QL5, 3 người thương vong

TPO - Vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe tải, xe đầu kéo trên quốc lộ 5, đoạn qua địa phận TP Hải Dương xảy ra sáng 14/12 khiến 3 người thương vong. Giao thông hai chiều trên quốc lộ ùn tắc, di chuyển khó khăn từ sáng đến trưa.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 14/12, tại km53+870 trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Đỗ Văn Giang (SN 1994, quê Ninh Bình) lái ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-255.80 từ Hà Nội hướng về Hải Phòng.

Khi đến địa phận TP Hải Dương, xe đầu kéo bất ngờ va chạm với 3 xe tải di chuyển cùng chiều, gồm: xe tải mang BKS 34C-330.xx do anh Lê Đình Thuấn (SN 1993, trú Hải Dương) điều khiển, ôtô đầu kéo mang BKS 15H-003.xx do anh Phạm Công Mạnh (SN 1984, quê Thái Bình) điều khiển và xe đầu kéo mang BKS 34H-006.xx do Nguyễn Văn Luận (SN 1988, ở Hải Dương) điều khiển.

Va chạm mạnh liên hoàn khiến xe đầu kéo BKS Hải Phòng tiếp tục lao qua dải phân cách giữa quốc lộ, lấn sang làn đường đối diện tông trúng xe đầu kéo mang BKS 29H-804.xx do Trần Văn Dũng (SN 1976, quê Nam Định) điều khiển.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Hải Dương cho biết, vụ tai nạn khiến bà Bùi Thị L. (SN 1970, trú huyện Thanh Hà, Hải Dương), ngồi ghế phụ xe tải tử vong. Tài xế Mạnh và Thuấn bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Sự cố khiến quốc lộ 5 ùn tắc, giao thông tê liệt từ sáng đến trưa cả hai chiều đường. Phòng CSGT Hải Dương đã huy động nhiều tổ công tác phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.