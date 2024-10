Xe container tông sập nhà dân, tài xế tử vong trong cabin

TPO - Đang lưu thông trên đường, xe container tông dải phân cách, lao sang làn ngược lại rồi ủi sập nhà dân bên đường. Tai nạn khiến tài xế tử vong trong cabin.

Chiều 5/10, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nam tài xế hơn 30 tuổi điều khiển xe container biển số Đà Nẵng lưu thông trên đường tỉnh lộ 8, hướng từ vòng xoay Củ Chi về tỉnh Bình Dương.

Gần đến Tòa án huyện Củ Chi (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi), xe container bất ngờ tông dải phân cách, lao sang làn ngược lại rồi đâm vào nhà dân bên đường.

Cú tông mạnh khiến căn nhà cấp bốn đổ sập, các bức tường, cột bê tông bị vỡ nát và nhiều tài sản bị hư hỏng. Một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, những người trong căn nhà đang ở phía sau nên không bị thương. Tuy nhiên, nam tài xế tử vong và mắc kẹt trong cabin bị biến dạng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế buồn ngủ.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.